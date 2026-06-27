< sekcia Zahraničie
Vance pohrozil Iránu odvetou za prípadné ďalšie útoky
Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť takmer štvormesačný konflikt.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 27. júna (TASR) – Americký viceprezident JD Vance v piatok varoval Irán, že v prípade ďalších útokov bude čeliť „násiliu“ po tom, ako americká armáda oznámila odvetný úder v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.
„Irán podpísal dohodu o prímerí. My sme ju dodržali. Ak má výhrady k tomu, ako sa uplatňuje memorandum o porozumení, môže zdvihnúť telefón. Násilie však bude opätované násilím,“ napísal Vance na sociálnej sieti X.
Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť takmer štvormesačný konflikt.
Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou.
„Irán podpísal dohodu o prímerí. My sme ju dodržali. Ak má výhrady k tomu, ako sa uplatňuje memorandum o porozumení, môže zdvihnúť telefón. Násilie však bude opätované násilím,“ napísal Vance na sociálnej sieti X.
Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť takmer štvormesačný konflikt.
Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou.