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Vance: Postoj Vatikánu k imigrácii je znepokojujúci
Okrem opatrení v oblasti migrácie pápež Lev XIV. kritizoval aj vojnu Spojených štátov proti Iránu. Trump už preto na pápeža viackrát slovne zaútočil
Autor TASR
Washington 1. júla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v noci na stredu označil postoj Vatikánu k imigrácii za znepokojujúci. Reagoval tak na vyjadrenia pápeža Leva XIV., ktorý opakovane kritizoval súčasnú americkú vládu pre jej protiimigračné opatrenia. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Lev XIV., prvý pápež pôvodom z USA, nedávno vyzval svoju vlasť k „hlbokému zamysleniu“ nad tým, ako sa za vlády prezidenta Donalda Trumpa zaobchádza s migrantmi. Trumpova vláda sa podľa neho k prisťahovalcom správa „mimoriadne neúctivo“ a kritizoval „neľudské zaobchádzanie“ s nimi.
„Naozaj si myslím, že niektoré výroky, ktoré zazneli z Vatikánu, najmä pokiaľ ide o otázku migrácie, boli znepokojujúce a v konečnom dôsledku s nimi nesúhlasím,“ povedal Vance, ktorý je konvertovaným katolíkom, v rozhovore pre Fox News. „Katolíckym predstaviteľom, s ktorými sa rozprávam a ktorí nesúhlasia s našou imigračnou politikou, hovorím, že k tomu nemám nepriateľský postoj. Pozývam ich do diskusie, ale zároveň ich nabádam, aby nezabúdali, že masová migrácia má svoje obete,“ uviedol americký viceprezident.
Okrem opatrení v oblasti migrácie pápež Lev XIV. kritizoval aj vojnu Spojených štátov proti Iránu. Trump už preto na pápeža viackrát slovne zaútočil
Lev XIV., prvý pápež pôvodom z USA, nedávno vyzval svoju vlasť k „hlbokému zamysleniu“ nad tým, ako sa za vlády prezidenta Donalda Trumpa zaobchádza s migrantmi. Trumpova vláda sa podľa neho k prisťahovalcom správa „mimoriadne neúctivo“ a kritizoval „neľudské zaobchádzanie“ s nimi.
„Naozaj si myslím, že niektoré výroky, ktoré zazneli z Vatikánu, najmä pokiaľ ide o otázku migrácie, boli znepokojujúce a v konečnom dôsledku s nimi nesúhlasím,“ povedal Vance, ktorý je konvertovaným katolíkom, v rozhovore pre Fox News. „Katolíckym predstaviteľom, s ktorými sa rozprávam a ktorí nesúhlasia s našou imigračnou politikou, hovorím, že k tomu nemám nepriateľský postoj. Pozývam ich do diskusie, ale zároveň ich nabádam, aby nezabúdali, že masová migrácia má svoje obete,“ uviedol americký viceprezident.
Okrem opatrení v oblasti migrácie pápež Lev XIV. kritizoval aj vojnu Spojených štátov proti Iránu. Trump už preto na pápeža viackrát slovne zaútočil