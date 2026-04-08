Vance: Prímerie s Iránom je krehké, Trump sa nevie dočkať napredovania
Teherán podľa AFP varoval, že vojna sa neskončí dovtedy, kým nebudú dojednané formálne podmienky.
Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v stredu privítal krehké prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval Teherán, aby rokoval „v dobrej viere“ s cieľom dosiahnuť dlhodobú dohodu. Zároveň upozornil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa „neoplatí zahrávať“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Myslím si, že ak sú Iránci v dobrej viere s nami ochotní spolupracovať, môžeme dosiahnuť dohodu,“ povedal Vance počas návštevy Maďarska. V prípade, že Iránci neprídu k rokovaciemu stolu, podľa viceprezidenta zistia, že s Trumpom sa neradno zahrávať. „Je netrpezlivý, pokiaľ ide o napredovanie,“ konštatoval.
Šéf Bieleho domu podľa Vancea ukázal, že USA stále majú „jasnú vojenskú, diplomatickú a možno najdôležitejšie je, že máme aj mimoriadnu ekonomickú páku“.
Viceprezident upozornil na to, že ak bude Teherán klamať, podvádzať a ak sa bude snažiť zmariť toto krehké prímerie, obyvatelia islamskej republiky nebudú spokojní.
USA a Irán po viac ako mesiaci vojny v noci na stredu súhlasili s dvojtýždňovým prímerím. Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti označila dohodu za víťazstvo Teheránu a tvrdí, že Trump prijal iránske podmienky. Naopak, Biely dom a prezident hovoria o víťazstve USA, ktoré umožňuje diplomatickú cestu k dlhodobému mieru.
Vance sa k prímeriu vyjadril počas návštevy Budapešti, kam pricestoval v pondelok, aby pred maďarskými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, vyjadril podporu premiérovi Viktorovi Orbánovi.
