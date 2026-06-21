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Vance: Rokovania medzi USA a Iránom predstavujú historické stretnutie
Vance zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“.
Autor TASR
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Washington 21. júna (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v nedeľu označil rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku za „historické stretnutie“. Podľa jeho slov boli rozhovory doposiaľ veľmi úspešné, informuje TASR na základe televízie Sky News.
„Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok... Toto je historické stretnutie,“ vyhlásil Vance.
„Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni,“ dodal.
Viceprezident USA zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“.
„Vidíme budúcnosť, v ktorej bude môcť každý spolupracovať na podpore mieru a prosperity pre všetkých,“ poznamenal Vance.
Irán už skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou rozhovorov so Spojenými štátmi bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.
„Som veľmi spokojný s tým, kde sa s Libanonom nachádzame. Ešte je čo robiť, ale budeme na tom ďalej pracovať,“ skonštatoval americký viceprezident.
Napriek piatkovému prímeriu sa Izrael aj Hizballáh počas víkendu navzájom opakovane obviňovali z ďalších útokov. „Tieto veci sú vždy trochu zložité... Prezident nám nariadil zaistiť plné regionálne prímerie,“ doplnil Vance.
„Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok... Toto je historické stretnutie,“ vyhlásil Vance.
„Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni,“ dodal.
Viceprezident USA zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“.
„Vidíme budúcnosť, v ktorej bude môcť každý spolupracovať na podpore mieru a prosperity pre všetkých,“ poznamenal Vance.
Irán už skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou rozhovorov so Spojenými štátmi bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.
„Som veľmi spokojný s tým, kde sa s Libanonom nachádzame. Ešte je čo robiť, ale budeme na tom ďalej pracovať,“ skonštatoval americký viceprezident.
Napriek piatkovému prímeriu sa Izrael aj Hizballáh počas víkendu navzájom opakovane obviňovali z ďalších útokov. „Tieto veci sú vždy trochu zložité... Prezident nám nariadil zaistiť plné regionálne prímerie,“ doplnil Vance.