Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. jún 2026Meniny má Alojz
< sekcia Zahraničie

Vance: Rokovania medzi USA a Iránom predstavujú historické stretnutie

.
Americký viceprezident JD Vance vystupuje počas štvorstranného stretnutia medzi USA, Iránom, Pakistanom a Katarom v rezorte Buergenstock pri jazere Lucerne, neďaleko Stansstad vo Švajčiarsku, v nedeľu 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Vance zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 21. júna (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v nedeľu označil rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku za „historické stretnutie“. Podľa jeho slov boli rozhovory doposiaľ veľmi úspešné, informuje TASR na základe televízie Sky News.

Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok... Toto je historické stretnutie,“ vyhlásil Vance.

Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni,“ dodal.

Viceprezident USA zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“.

Vidíme budúcnosť, v ktorej bude môcť každý spolupracovať na podpore mieru a prosperity pre všetkých,“ poznamenal Vance.

Irán už skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou rozhovorov so Spojenými štátmi bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.

Som veľmi spokojný s tým, kde sa s Libanonom nachádzame. Ešte je čo robiť, ale budeme na tom ďalej pracovať,“ skonštatoval americký viceprezident.

Napriek piatkovému prímeriu sa Izrael aj Hizballáh počas víkendu navzájom opakovane obviňovali z ďalších útokov. „Tieto veci sú vždy trochu zložité... Prezident nám nariadil zaistiť plné regionálne prímerie,“ doplnil Vance.
.

Neprehliadnite

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo