Vance: Rusko si za koniec vojny na Ukrajine pýta územia,ktoré nedobylo

Washington 9. mája (TASR) - Rusko si pri mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine nárokuje aj ukrajinské územie, ktoré nedobylo, potvrdil vo štvrtok americký viceprezident J. D. Vance. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.



„Rusko nemôže očakávať, že dostane územie, ktoré ešte ani nedobylo. A to je jedna z vecí, ktoré si dalo do toho pôvodného mierového plánu,“ povedal Vance v rozhovore pre stanicu Fox News.



Podobne sa vyjadril už v stredu na podujatí organizovanom Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou vo Washingtone, keď naznačil, že Rusko žiada priveľa, aby ukončilo vojnu, ktorú začalo napadnutím Ukrajiny vo februári 2022.



„Chcel by som povedať, že Rusi teraz požadujú určitý súbor požiadaviek, určitý súbor ústupkov, aby ukončili konflikt. Myslíme si, že žiadajú priveľa,“ tvrdil viceprezident USA.



Pre Fox News ale vyjadril presvedčenie, že požiadavky Moskvy sú pochopiteľné, pretože Rusko verí, že vo vojne víťazí. Spojené štáty podľa Vancea vedeli, že Rusko bude na začiatku žiadať „viac ako je rozumné“, pretože tak to podľa neho pri rokovaniach chodí.



„To ma netrápi. Čo by ma trápilo, by bolo, keby sme dospeli k záveru, že Rusi sa nezúčastňujú na rokovaniach v dobrej viere,“ dodal s tým, že v takom prípade by sa USA stiahli zo svojho úsilia sprostredkovávať rokovania medzi Kyjevom a Moskvou.



Biely dom sa podľa Politica spočiatku pri snahe o dosiahnutie mierovej dohody zameriaval najmä na Ukrajinu, no americký prezident Donald Trump dal v posledných týždňoch najavo frustráciu z nedostatočnej ochoty na pokrok v úsilí dosiahnuť mier zo strany Ruska. V apríli sa napríklad vyjadril, že šéf Kremľa Vladimir Putin ho možno len „oťukáva“, a preto je potrebné zmeniť prístup voči Rusku, pričom mu pohrozil ďalšími sankciami.



Sankcie Trump spomenul aj vo štvrtok, keď vyzval na jednomesačné bezpodmienečné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Akékoľvek jeho porušenie by podľa neho bolo trestané takýmito opatreniami, pri uvalení ktorých by sa k USA pripojili aj ich partneri.



„Skutočnosť, že Rusi vôbec ponúkajú mierový plán, je prelomová. Skutočnosť, že Ukrajinci ponúkajú konkrétny návrh, je prelomová. Musíme sa však pokúsiť dostať tieto strany trochu bližšie k sebe, aby sme dosiahli trvalý mier. Tam ešte nie sme. Budeme na tom pracovať, kým si nepovieme, že v konečnom dôsledku už nedokážeme dosiahnuť ďalší pokrok,“ dodal Vance.