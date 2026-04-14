< sekcia Zahraničie
Vance: Som smutný z Orbánovej prehry
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 14. apríla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že je „smutný“ z prehry Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách, no Spojené štáty budú s novým premiérom určite „veľmi dobre“ spolupracovať. Vyjadril sa tiež k rokovaniam s iránskymi predstaviteľmi v pakistanskom Islamabade a sporu prezidenta Donalda Trumpa s pápežom Levom XIV., píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Som smutný, že prehral. Som si istý, že s ďalším maďarským premiérom budeme veľmi dobre spolupracovať,“ konštatoval. Vance sa minulý týždeň stretol s Orbánom v Budapešti, kde podporil jeho kandidatúru a uviedol, že si je istý jeho úspechom. Víťazom nedeľňajších volieb sa nakoniec stala opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu.
Spojené štáty podľa Vancea dosiahli počas víkendových rokovaní s Iránom v pakistanskom Islamabade veľký pokrok. Pri otázke, či budú nasledovať ďalšie, viceprezident uviedol, že to je na úsudku Teheránu. USA však žiadajú, aby Irán prestal obohacovať urán.
„Jedna vec je, keď Iránci povedia, že nebudú mať jadrové zbrane. Druhá vec je, keď my zavedieme mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby sa to nestalo. Súčasťou toho je, samozrejme, zabezpečiť, aby nemali schopnosť obohacovať urán,“ uviedol Vance.
Viceprezident sa v rozhovore pre Fox News vyjadril aj k sporu medzi Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV.. „Určite si myslím, že v niektorých prípadoch by bolo pre Vatikán najlepšie držať sa otázok morálky a nechať prezidenta Spojených štátov diktovať americkú verejnú politiku,“ uviedol.
Trump v noci na pondelok v príspevku na sociálnej sieti pápežovi vyčítal, že je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe. Lev XIV. americkému prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že z jeho vlády nemá strach.
