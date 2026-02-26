< sekcia Zahraničie
Vance: Spojené štáty incident s kubánskou pobrežnou strážou monitorujú
Kubánske ministerstvo vnútra oznámilo, že čln spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v stredu uviedol, že Biely dom „sleduje“ incident, kedy kubánska pobrežná stráž pri prestrelke s posádkou motorového člna registrovaného v Spojených štátoch zastrelila štyroch ľudí. Podľa jeho slov o tejto situácii nateraz veľa nevedia, informuje TASR na základe správ agentúry AFP.
„Určite viete, že situáciu sledujeme, dúfajme, že nie je taká zlá, ako sa obávame. Ale nemôžem povedať viac, pretože jednoducho viac neviem,“ povedal Vance novinárom.
Americký viceprezident dodal, že minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa zúčastňuje na summite Karibského spoločenstva, ho o incidente skôr informoval, ale „nepoznáme veľa podrobností“.
Generálny prokurátor štátu Florida James Uthmeier ešte predtým v stredu na sociálnych sieťach oznámil, že miestne úrady začali tento prípad vyšetrovať.
„Nariadil som Úradu štátnej prokuratúry, aby spolupracoval s našimi federálnymi a štátnymi partnermi aj bezpečnostnými zložkami a začal vyšetrovanie,“ uviedol Uthmeier. „Kubánskej vláde nemožno veriť a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby títo komunisti niesli zodpovednosť,“ dodal.
Kubánske ministerstvo vnútra oznámilo, že čln spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova. Posádka amerického člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať, pričom poranili kapitána kubánskej lode.
Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Ministerstvo vnútra zároveň upozornilo, že bude brániť kubánske teritoriálne vody.
Agentúra AP uvádza, že nateraz nie je jasné, či na palube boli americkí občania.
