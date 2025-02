Vance: Trumpovej administratíve na Európe mimoriadne záleží

Paríž 11. februára (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance sa v utorok v Paríži popri summite o umelej inteligencii stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Stretnutie sa uskutočnilo iba niekoľko hodín po rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa zaviesť plošné clá na dovoz hliníka a ocele vo výške 25 percent. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Pred stretnutím, ktoré sa konalo v rezidencii veľvyslanca USA v Paríži, Vance uviedol, že "Trumpova administratíva jasne povedala, že jej na Európe veľmi záleží". Podľa viceprezidenta EÚ a USA spájajú hospodárske vzťahy, na ktorých sa dá stavať.



"Chceme sa tiež uistiť, že sme skutočne súčasťou bezpečnostného partnerstva, ktoré je dobré pre Európu aj Spojené štáty," povedal Vance.



Von der Leyenová ocenila optimizmus, s ktorým Vance hovoril o umelej inteligencii vo svojom utorkovom prejave, pričom to isté by podľa nej malo platiť aj pri pohľade na transatlantické vzťahy. "Mali by sme sa s optimizmom pozerať na naše transatlantické vzťahy, ktoré sú hlboké a silné," doplnila.



Šéfka EK dopoludnia v reakcii na zavedenie ciel uviedla, že nezostanú bez odozvy a protiopatrenia budú "tvrdé a primerané".