Vance: USA a Irán dosahujú na rozhovoroch pokrok
Trump je pod tlakom na dosiahnutie dohody, ktorá by opätovne otvorila Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre celosvetové dodávky ropy a ďalších komodít.
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v utorok povedal, že Spojené štáty a Irán dosiahli veľký pokrok na svojich rokovaniach. Jedna ani druhá strana si podľa neho neželajú obnovenie vojenských operácií, Washington je však na to pripravený, ak nedôjde k dohode. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Vance sa vyjadril na brífingu v Bielom dome po tom, ako prezident Donald Trump vyhlásil, že mu chýbali už len hodiny do nariadenia nových útokov a že dal Teheránu „dva alebo tri dni“ na dosiahnutie dohody.
„Dosahuje sa veľa dobrého pokroku, ale my na tom budeme ďalej pracovať a nakoniec sa buď dohodneme, alebo nie,“ povedal novinárom Vance, ktorý v apríli viedol americkú delegáciu na rozhovoroch s Iránom v Pakistane.
Viceprezident podľa vlastných slov práve hovoril s Trumpom a ten znova zdôraznil, že pre USA je kľúčovou otázkou to, že Irán nikdy nemôže mať jadrové zbrane. V takom prípade by ich chceli aj ďalšie krajiny Perzského zálivu a potom aj iné krajiny po celom svete, konštatoval Vance.
„Sme v celkom dobrej situácii, ale existuje možnosť B, a tou je, že by sme mohli znovu začať vojenskú operáciu,“ povedal americký viceprezident. „Sme pripravení. Nechceme ísť touto cestou, ale prezident je ochotný a schopný ňou ísť, ak budeme musieť.“
Trump je pod tlakom na dosiahnutie dohody, ktorá by opätovne otvorila Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre celosvetové dodávky ropy a ďalších komodít. Šéf Bieleho domu predtým hovoril o nádeji na skoré ukončenie konfliktu s Iránom, no rovnako hrozil obnovením vojenských úderov, ak Teherán nepristúpi na dohodu.
Vance dostal aj otázku, či by Rusko mohlo prevziať iránsky obohatený urán. „To nie je v súčasnosti plánom vlády Spojených štátov. Iránci to nespomenuli,“ reagoval.
