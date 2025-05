Vance: USA nebudú zasahovať do konfliktu medzi Indiou a Pakistanom

Washington 9. mája (TASR) - Spojené štáty sa podľa viceprezidenta J.D. Vancea v konflikte medzi Indiou a Pakistanom obmedzia len na diplomatické úsilie. „To, čo môžeme urobiť, je povzbudiť týchto ľudí, aby (situáciu) trochu deeskalovali,“ povedal vo štvrtok Vance v rozhovore pre spravodajskú stanicu Fox News. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Vance zdôraznil, že Washington nebude zasahovať do tohto konfliktu, ktorý sa ho „v podstate vôbec netýka“. Záležitosť sa preto podľa neho bude riešiť výlučne diplomatickou cestou.



Viceprezident USA v rozhovore zároveň vyjadril nádej, že tento konflikt neprerastie v regionálnu vojnu alebo konflikt, pri ktorom by mohli byť nasadené jadrové zbrane - India i Pakistan sú totiž krajiny, ktoré disponujú jadrovým potenciálom. Vance v tejto súvislosti pripustil, že tu existujú určité obavy, píše DPA.



S oboma stranami spomínaného konfliktu vo štvrtok telefonicky hovoril americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, píše agentúra AFP. Indiu i Pakistan vyzval, aby podnikli okamžité kroky v záujme deeskalácie a zapojili sa do dialógu.



Šéf americkej diplomacie zároveň naliehal na Islamabad, aby ukončil akúkoľvek podporu „teroristickým skupinám“, cituje AFP.



Napätie medzi susednými krajinami - Indiou a Pakistanom - výrazne stúplo po aprílovom útoku militantov v Pahalgáme - v časti Kašmíru spravovanom Indiou, pri ktorom zahynulo 26 prevažne indických turistov. Naí Dillí tvrdí, že za útokom stojí Pakistan. Islamabad však akúkoľvek účasť na útoku poprel a vyzval na jeho nezávislé vyšetrenie.