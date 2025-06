Vance: USA nie sú vo vojne s Iránom, ale s jeho jadrovým programom

Teherán 22. júna (TASR) - Spojené štáty nie sú vo vojne s Iránom, ale s jeho jadrovým programom, vyhlásil viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia. Tieto nálety podľa neho „výrazne“ zdržali vývoj jadrového programu Teheránu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



USA na pokyn prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia vo Fordó, v Natanze a Isfaháne, čím sa priamo zapojili do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Washington tvrdí, že sa mu podarilo zničiť iránsky jadrový program a operácia Polnočné dosiahla požadovaný účinok.



Presné dopady úderov sa stále vyhodnocujú, podľa odborníkov sa však USA budú pri určovaní ich úspešnosti spoliehať na spravodajské informácie, napísal server stanice Sky News. Z Washingtonu podľa stanice BBC zaznela silná rétorika, ale málo dôkazov, ktoré by tvrdenia o zničení jadrových zariadení Iránu potvrdzovali.



„Nechcem tu zachádzať do citlivých spravodajských informácií, ale vieme, že sme iránsky jadrový program podstatne zdržali, či už ide o roky alebo dlhšie,“ uviedol Vance pre stanicu NBC News. „Nie sme vo vojne s Iránom - sme vo vojne s iránskym jadrovým programom,“ dodal s tým, že USA a ich spojenci sa budú teraz usilovať o jeho „trvalú“ likvidáciu.



Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu medzitým podľa AFP povedal, že pri amerických náletoch došlo k škodám, no nie je to po prvýkrát. Vyjadril presvedčenie, že poznatky v oblasti jadrovej energetiky sa nedajú zničiť. „Mali by vedieť, že (jadrový) priemysel má korene v našej krajine, ktoré nemožno zničiť,“ tvrdil.



K priamemu zapojeniu USA do konfliktu na Blízkom východe prišlo po viac ako týždni útokov Izraela na Irán, ktoré spustil 13. júna. Izrael ich odôvodňuje snahou zabrániť Iránu vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán odvtedy údery Tel Avivu opätuje, opakovane ale popiera, že by sa snažil takúto zbraň získať.



Vance sa podľa svojich slov neobáva, že by sa boje s Iránom predĺžili. Tvrdí, že USA nemajú záujem o nasadenie amerických vojakov a ani nechcú zmeniť režim v Teheráne. O tom hovoril predtým aj minister obrany Pete Hegseth, podľa ktorého mali útoky „neutralizovať hrozby“ pre národné záujmy USA, ktoré predstavuje iránsky jadrový program, ale neboli predzvesťou plánov na zmenu režimu.



Trumpovo rozhodnutie zaútočiť na Irán vyvolalo určitý rozkol v radoch jeho priaznivcov, informovala Sky News. Predstavitelia americkej administratívy sa podľa nej teraz snažia ubezpečiť, že išlo o jednorazovú operáciu.