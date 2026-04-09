Vance: USA nikdy nesľúbili, že Libanon bude súčasťou dohody o prímerí
Podľa jeho slov došlo k nedorozumeniu ohľadom toho, či bude Bejrút v tejto dohode zahrnutý tiež.
Budapešť 8. apríla (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v stredu vyzval Irán, aby nedopustil, aby sa krehká dohoda o prímerí s USA rozpadla v dôsledku izraelských útokov na Libanon. Podľa jeho slov došlo k nedorozumeniu ohľadom toho, či bude Bejrút v tejto dohode zahrnutý tiež. Washington to Teheránu údajne nikdy nesľúbil, informuje TASR na základe agentúry AFP a stanice BBC.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump v stredu uviedli, že konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone nebol súčasťou dvojtýždňového prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny uzavreli v noci.
Izrael následne v stredu zintenzívnil útoky na Libanon, a to aj napriek tomu, že sa podľa Vancea zaviazal preukázať väčšiu zdržanlivosť. Libanonský rezort zdravotníctva potvrdil, že stredajšie útoky si vyžiadali najmenej 182 obetí a 890 zranených.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyhlásil, že prímerie v Libanone je kľúčovou podmienkou na ukončenie vojny na Blízkom východe. Podľa Vancea došlo k „legitímnemu nedorozumeniu“.
„Domnievam sa, že Iránci si mysleli, že prímerie zahŕňa aj Libanon, ale tak to nebolo. Nikdy sme taký sľub nedali,“ povedal Vance pri odchode z Maďarska, ktoré navštívil s cieľom podporiť tamojšieho premiéra Viktora Orbána pred nedeľnými parlamentnými voľbami.
„Ak Irán chce, aby tieto rokovania zlyhali... kvôli Libanonu, ktorý s nimi nemá nič spoločné a o ktorom Spojené štáty ani raz nepovedali, že je súčasťou prímeria, je to koniec koncov ich voľba,“ poznamenal viceprezident USA. Podľa neho by to však bol „hlúpy“ krok.
V odpovedi na otázku novinárov Vance tiež potvrdil, že existujú náznaky, že Hormuzský prieliv sa začína opäť otvárať. Podľa BBC však iránski predstavitelia tvrdia, že úžina zostáva zatvorená. Teherán ešte predtým varoval, že lode prechádzajúce prielivom bez povolenia budú „zničené“.
Vance tiež reagoval na vyjadrenia predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa, podľa ktorého došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Americký viceprezident to vníma ako pozitívny signál. Ak existujú len tri sporné body, znamená to veľkú zhodu, vyhlásil Vance. S niektorými Kálíbáfovými tvrdeniami však nesúhlasil.
