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Vance: USA očakávajú otvorený Hormuzský prieliv bez mýta
Vance sa v pondelok vyjadril aj k zrušeniu sankcií uvalených na Irán, no nešpecifikoval podmienky tohto procesu.
Autor TASR
Washington 15. júna (TASR) - Spojené štáty očakávajú, že Irán nebude vyberať mýto za plavbu cez Hormuzský prieliv. O tejto záležitosti sa však ešte bude rokovať v rámci novej mierovej dohody, uviedol v pondelok americký viceprezident J. D. Vance. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Očakávame, že prieliv bude dlhodobo otvorený bez mýta, no je to záležitosť, ktorú vyriešime v rámci technických rokovaní,“ odpovedal Vance na otázku televízie CNBC, či existuje dohoda o trvalejšom otvorení prielivu bez platenia poplatkov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok zaviazal, že jeho krajina „urobí všetko“ pre to, aby Irán nevyberal poplatky v prielive. Podotkol, že spoločná francúzsko-britská misia, ktorej cieľom je zabezpečiť priechodnosť prielivu, je pripravená na rýchle nasadenie.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzitým oznámilo, že dohoda mu umožní účtovať lodiam poplatky za námorné služby pri prechode Hormuzským prielivom namiesto platenia mýta.
Vance sa v pondelok vyjadril aj k zrušeniu sankcií uvalených na Irán, no nešpecifikoval podmienky tohto procesu. Zdôraznil však, že sú „postavené na dvojstupňovom overovacom procese“. „(Iránci) sú vítaní späť vo svetovej ekonomike, ale len vtedy, keď dodržia záväzky, ktoré prijali,“ povedal viceprezident.
„Ak ste ochotní dlhodobo sa vzdať jadrového programu, ak ste ochotní prijať režim inšpekcií a overovania, ktorý... nám poskytne istotu, že nikdy nebudete mať jadrovú zbraň, po tom chceme, aby ste boli prosperujúcou krajinou, a opäť vás pozveme do komunity národov,“ dodal.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
„Očakávame, že prieliv bude dlhodobo otvorený bez mýta, no je to záležitosť, ktorú vyriešime v rámci technických rokovaní,“ odpovedal Vance na otázku televízie CNBC, či existuje dohoda o trvalejšom otvorení prielivu bez platenia poplatkov.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok zaviazal, že jeho krajina „urobí všetko“ pre to, aby Irán nevyberal poplatky v prielive. Podotkol, že spoločná francúzsko-britská misia, ktorej cieľom je zabezpečiť priechodnosť prielivu, je pripravená na rýchle nasadenie.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzitým oznámilo, že dohoda mu umožní účtovať lodiam poplatky za námorné služby pri prechode Hormuzským prielivom namiesto platenia mýta.
Vance sa v pondelok vyjadril aj k zrušeniu sankcií uvalených na Irán, no nešpecifikoval podmienky tohto procesu. Zdôraznil však, že sú „postavené na dvojstupňovom overovacom procese“. „(Iránci) sú vítaní späť vo svetovej ekonomike, ale len vtedy, keď dodržia záväzky, ktoré prijali,“ povedal viceprezident.
„Ak ste ochotní dlhodobo sa vzdať jadrového programu, ak ste ochotní prijať režim inšpekcií a overovania, ktorý... nám poskytne istotu, že nikdy nebudete mať jadrovú zbraň, po tom chceme, aby ste boli prosperujúcou krajinou, a opäť vás pozveme do komunity národov,“ dodal.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.