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Vance v Deň nezávislosti napomenul kritikov USA
Vanceove vyjadrenia pripomínali výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok použil ešte ostrejšie slová a kritizoval „radikálov a extrémistov“, ktorí ohrozujú identitu USA.
Autor TASR
New York 5. júla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v sobotu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov kritizoval ľudí, ktorí poukazujú na „nedokonalosti“ jeho vlasti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dnes budete počuť niekoľko malých, ale hlučných hlasov, ktoré budú posadnuto hovoriť nie o našej veľkosti, ale o našich nedokonalostiach,“ povedal Vance. „Budú hovoriť o hriechoch Ameriky s hnevom a horlivosťou kazateľa ohlasujúceho peklo, ale bez akejkoľvek milosti či odpustenia, ktoré musia byť prítomné v kresťanskej viere,“ povedal Vance a dodal, že títo kritici „nechápu podstatu Ameriky.“
Americký viceprezident rečnil na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode USS Kearsarg, ktorá spolu s desiatkami plachetníc z viac ako 20 štátov zakotvila v newyorskom prístave pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA.
Vo svojom zdĺhavom sviatočnom prejave s plávajúcimi plachetnicami v pozadí Vance vyzval Američanov „odmietli dvojrozmerný pohľad na svojich spoluobčanov a dvojrozmerný pohľad na svoju krajinu“.
Vanceove vyjadrenia pripomínali výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok použil ešte ostrejšie slová a kritizoval „radikálov a extrémistov“, ktorí ohrozujú identitu USA a vyhlásil, že dochádza k „opätovnému vzostupu komunistickej hrozby“.
„Dnes budete počuť niekoľko malých, ale hlučných hlasov, ktoré budú posadnuto hovoriť nie o našej veľkosti, ale o našich nedokonalostiach,“ povedal Vance. „Budú hovoriť o hriechoch Ameriky s hnevom a horlivosťou kazateľa ohlasujúceho peklo, ale bez akejkoľvek milosti či odpustenia, ktoré musia byť prítomné v kresťanskej viere,“ povedal Vance a dodal, že títo kritici „nechápu podstatu Ameriky.“
Americký viceprezident rečnil na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode USS Kearsarg, ktorá spolu s desiatkami plachetníc z viac ako 20 štátov zakotvila v newyorskom prístave pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA.
Vo svojom zdĺhavom sviatočnom prejave s plávajúcimi plachetnicami v pozadí Vance vyzval Američanov „odmietli dvojrozmerný pohľad na svojich spoluobčanov a dvojrozmerný pohľad na svoju krajinu“.
Vanceove vyjadrenia pripomínali výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok použil ešte ostrejšie slová a kritizoval „radikálov a extrémistov“, ktorí ohrozujú identitu USA a vyhlásil, že dochádza k „opätovnému vzostupu komunistickej hrozby“.