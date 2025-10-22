< sekcia Zahraničie
Vance: V rámci prímeria je potrebné riešiť odzbrojenie Hamasu
Vance je v Izraeli s cieľom podporiť krehké prímerie a povojnové plány na obnovenie územia Pásma Gazy.
Autor TASR
Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v stredu upozornil, že v rámci prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, je potrebné riešiť otázky odzbrojenia Hamasu a znovuvybudovania zničeného územia Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Čaká nás veľmi, veľmi náročná úloha, ktorou je odzbrojenie Hamasu a obnovenie Gazy, aby sa zlepšili životné podmienky obyvateľov Gazy a zabezpečilo sa, že Hamas už nebude predstavovať hrozbu pre našich priateľov v Izraeli,“ povedal Vance počas spoločnej tlačovej konferencie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Jeruzaleme.
Vance je v Izraeli s cieľom podporiť krehké prímerie a povojnové plány na obnovenie územia Pásma Gazy. Počas utorkovej tlačovej konferencie v americko-izraelskom koordinačnom centre v izraelskom meste Kirjat Gat Vance vyjadril „optimizmus“, že uzavreté prímerie budú obe strany dodržiavať. Dodal, že hoci Washington trvá na odzbrojení Hamasu, nestanoví presný termín, dokedy tak hnutie musí urobiť, a to napriek obavám Izraela, že skupina využila zastavenie bojov na to, aby sa opäť presadila v Pásme Gazy. Americký viceprezident taktiež vyzval Izrael na trpezlivosť v súvislosti s návratom tiel zosnulých rukojemníkov.
V stredu Netanjahu povedal, že spoločne s americkou stranou diskutovali aj o „dni po“ - o tom, ako v Pásme Gazy vytvoriť civilnú vládu a zaručiť tam bezpečnosť. „Nebude to ľahké, ale myslím si, že je to možné... naozaj vytvárame mierový plán a infraštruktúru tam, kde ešte pred týždňom a dňom nebolo nič,“ povedal.
Vance tiež zdôraznil, že dohoda o prímerí v Pásme Gazy by mohla Izraelu otvoriť cestu k širším spojenectvám na Blízkom východe. „Myslím si, že táto dohoda o Gaze je kľúčovým prvkom na odblokovanie abrahámovských dohôd,“ povedal Vance s odkazom na sériu normalizačných dohôd medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami v roku 2020.
„Čaká nás veľmi, veľmi náročná úloha, ktorou je odzbrojenie Hamasu a obnovenie Gazy, aby sa zlepšili životné podmienky obyvateľov Gazy a zabezpečilo sa, že Hamas už nebude predstavovať hrozbu pre našich priateľov v Izraeli,“ povedal Vance počas spoločnej tlačovej konferencie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Jeruzaleme.
Vance je v Izraeli s cieľom podporiť krehké prímerie a povojnové plány na obnovenie územia Pásma Gazy. Počas utorkovej tlačovej konferencie v americko-izraelskom koordinačnom centre v izraelskom meste Kirjat Gat Vance vyjadril „optimizmus“, že uzavreté prímerie budú obe strany dodržiavať. Dodal, že hoci Washington trvá na odzbrojení Hamasu, nestanoví presný termín, dokedy tak hnutie musí urobiť, a to napriek obavám Izraela, že skupina využila zastavenie bojov na to, aby sa opäť presadila v Pásme Gazy. Americký viceprezident taktiež vyzval Izrael na trpezlivosť v súvislosti s návratom tiel zosnulých rukojemníkov.
V stredu Netanjahu povedal, že spoločne s americkou stranou diskutovali aj o „dni po“ - o tom, ako v Pásme Gazy vytvoriť civilnú vládu a zaručiť tam bezpečnosť. „Nebude to ľahké, ale myslím si, že je to možné... naozaj vytvárame mierový plán a infraštruktúru tam, kde ešte pred týždňom a dňom nebolo nič,“ povedal.
Vance tiež zdôraznil, že dohoda o prímerí v Pásme Gazy by mohla Izraelu otvoriť cestu k širším spojenectvám na Blízkom východe. „Myslím si, že táto dohoda o Gaze je kľúčovým prvkom na odblokovanie abrahámovských dohôd,“ povedal Vance s odkazom na sériu normalizačných dohôd medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami v roku 2020.