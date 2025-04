Vance vyjadril optimizmus v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine

Rím 18. apríla (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v piatok počas návštevy Talianska vyjadril optimizmus v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine. Talianskej premiérke Georgii Meloniovej zároveň povedal, že ju o vývoji rokovaní bude informovať, píše TASR podľa správ agentúr AFP a ANSA.



„Chcem premiérku informovať o niektorých rokovaniach medzi Ruskom, Ukrajinou a tiež o niektorých záležitostiach, ktoré sa stali za posledných 24 hodín,“ upresnil Vance. „Nebudem predbiehať, no cítim optimizmus ohľadom toho, že sa nám, dúfajme, podarí ukončiť vojnu, túto veľmi brutálnu vojnu,“ skonštatoval viceprezident podľa AFP.



Premiérka Meloniová prijala Vancea v Ríme deň po tom, čo sa aj v jeho prítomnosti stretla s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. „Je mi cťou privítať viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vancea... Vo Washingtone sme včera mali fantastické stretnutie,“ vyhlásila predsedníčka vlády.



Vance povedal, že piatkové rozhovory sa zameriavajú na „vzťahy medzi oboma krajinami“ a tiež na obchodné rokovania medzi Talianskom a USA, no aj s EÚ. „Musíme sa venovať niektorým otázkam,“ doplnil Vance.



Po bilaterálnom stretnutí s Meloniovou plánuje americký viceprezident Vance absolvovať predĺžený pracovný obed s premiérkou a talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim a ministrom dopravy Matteom Salvinim.



Počas štvrtkových rozhovorov Trump pochválil premiérku, ktorá sa snaží sprostredkovať dialóg medzi USA a EÚ, píše ANSA. Obaja lídri spoločne vyjadrili aj optimizmus, že sa podarí dosiahnuť dohodu o clách Washingtonu. Meloniová počas stretnutia so šéfom Bieleho domu tiež povedala, že Taliansko plánuje zvýšiť svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP. Rím to podľa jej slov oznámi na najbližšom summite NATO.