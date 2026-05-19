Vance: Vyslanie vojakov do Poľska bolo odložené, nie zrušené
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Vyslanie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo odložené, nie zrušené, uviedol v utorok viceprezident USA J. D. Vance. Zdôraznil však, že Európa sa musí postaviť na „vlastné nohy“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Americkí predstavitelia minulý týždeň uviedli, že presun vojakov bol zrušený, čo bolo vnímané ako najnovší krok vlády prezidenta Donalda Trumpa na zníženie počtu jednotiek umiestnených na území európskych spojencov z NATO.
Vance, jeden z najotvorenejších kritikov Európy v Trumpovej vláde, v utorok pripomenul, že šéf Bieleho domu vyzýva európske krajiny na prevzatie väčšej starostlivosti o svoju obranu, a to už od svojho prvého funkčného obdobia.
„Musíme mať väčšiu suverenitu a viac Európy stojacej na vlastných nohách. To bude aj naďalej našou politikou v Európe,“ povedal Vance na brífingu v Bielom dome.
Po otázke o 4000 vojakoch a Poľsku odpovedal, že ide o štandardný odklad rotácie vojenských jednotiek. Podotkol však, že definitívne rozhodnutie o konečnom umiestnení týchto vojakov ešte nepadlo. „Títo vojaci by mohli ísť niekam inam v Európe. Mohli by sme rozhodnúť poslať ich inam,“ dodal s tým, že Poľsko je schopné sa brániť, najmä s podporou USA.
