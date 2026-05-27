Vance vyzdvihol encykliku Leva XIV., ktorá vyzýva na reguláciu AI
Autor TASR
Washington 27. mája (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance v utorok ocenil encykliku pápeža Leva XIV., v ktorej hlava katolíckej cirkvi varovala pred rizikami umelej inteligencie (AI). Viceprezident dokument označil za hlboký a potrebný prejav morálneho líderstva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Pápež sa v encyklike s názvom Magnifica humanitas, ktorú vydal v pondelok, zaoberal ochranou ľudskej bytosti v čase AI. Vyzval na jej dôslednú reguláciu a vývojárov požiadal, aby pracovali viac v záujme spoločného dobra ako zisku. Varoval, že tieto systémy môžu šíriť dezinformácie, uprednostňujú konflikt a hrozí, že svet zavedú na cestu nekonečnej vojny.
„To, čo som o tom čítal, pôsobí veľmi hlboko a je to presne to, čo by človek od vodcu cirkvi očakával a dúfal,“ povedal Vance v rozhovore pre televíziu NBC News.
„Keď ide o morálku, je to tak, že princípy sa nikdy nemenia, ale spôsob, akým tieto princípy uplatňujete, sa mení, pretože sa mení svet, však?“ dodal.
Viceprezident USA, ktorý podľa AFP konvertoval na katolicizmus v roku 2019, zároveň vyjadril radosť z toho, že pápež si pri vlaňajšom nástupe do funkcie zvolil meno Lev XIV.
„Myslím si, že to bol jasný odkaz na Leva XIII., ktorý sa, samozrejme, stal pápežom na začiatku industrializácie“ a podobne varoval pred dopadmi vtedajších veľkých technologických zmien na ľudstvo.
„(Lev XIV.) sa stáva pápežom na začiatku éry AI a myslím si, že ak to úspešne zvládneme, bude to vo veľkej miere vďaka tomu, že pápež a cirkev dokážu poskytnúť morálne vodcovstvo, ktoré potrebujeme,“ poznamenal Vance.
„Myslím si, že na premyslenie týchto otázok skutočne potrebujeme morálne líderstvo a práve v tom je cirkev najlepším vodcom,“ uzavrel.
