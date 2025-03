Vance: Zelenskyj napokon bude ochotný hovoriť o mieri na Ukrajine

Washington 4. marca (TASR) - Ukrajinský prezident "napokon" pristúpi na mierové rokovania s Ruskom, povedal v pondelok americký viceprezident J.D. Vance v reakcii na minulotýždňový spor Volodymyra Zelenského so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vance v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že ukrajinský prezident počas piatkového stretnutia s Trumpom v Oválnej pracovni prejavil "nedostatok rešpektu" a "ukázal jasnú neochotu zapojiť sa do mierového procesu", o ktorý sa Trump usiluje. "Myslím si, že Zelenskyj na to ešte nebol pripravený, a úprimne povedané, nie je pripravený ani teraz," tvrdil Vance. "Zároveň si však myslím, že napokon bude. Musí," zdôraznil viceprezident.



Rozhovor vznikol skôr, ako Biely dom oznámil pozastavenie vojenskej pomoci Ukrajine. Trumpova administratíva chce týmto spôsobom Kyjev prinútiť, aby pristúpil na mierové rokovania s Ruskom, píše AFP.



Podľa Vancea zostávajú dvere Bieleho domu otvorené, "pokiaľ je Zelenskyj ochotný vážne rokovať o mieri". "Nemôžete prísť do Oválnej pracovne alebo kamkoľvek inam a odmietnuť čo i len diskutovať o detailoch mierovej dohody," zdôraznil Vance s tým, že Kyjev aj Kremeľ budú musieť urobiť ústupky.



"Keď sa tento postoj zmení... a keď budú ochotní hovoriť o mieri, myslím, že prezident Trump bude prvý, kto zdvihne telefón," vyhlásil. Viceprezident USA pripomenul, že je podľa neho dôležité, aby si Zelenskyj i ruský prezident Vladimír Putin spoločne sadli za rovnaký rokovací stôl. Vance vyzval aj európske štáty podporujúce Kyjev k "racionálnemu" prístupu, pretože "vojna nemôže trvať večne".



Trump a Zelenskyj sa v piatok stretli v Bielom dome, kde mali podľa očakávaní podpísať dohodu o nerastných surovinách. Schôdzka sa však skončila predčasne po slovnej roztržke. Trump a J. D. Vance vytýkali Zelenskému, že nie je dosť vďačný za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nemá záujem o mierové rokovania s Ruskom a zahráva sa s treťou svetovou vojnou.