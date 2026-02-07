< sekcia Zahraničie
Vancea na otvorení ZOH vypískali, podľa Trumpa by sa to v USA nestalo
Americký viceprezident pricestoval do Milána vo štvrtok.
Autor TASR
Washington/Miláno 7. februára (TASR) - Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav. Podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa je to „prekvapujúce, pretože ho ľudia majú radi“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevažne taliansky dav na San Sire začal pískať, keď na veľkej obrazovke štadióna ukázali amerického viceprezidenta spoločne s jeho manželkou vo VIP zóne počas nástupu amerických športovcov.
„Je to pravda? To je prekvapujúce, pretože ľudia ho majú radi. Aby sme boli spravodliví, je v cudzej krajine. V tejto krajine ho nikto nevypíska,“ odpovedal Trump na novinársku otázku na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Agentúra DPA však uvádza, že Vancea minulý rok vypískali niekoľkokrát aj počas jeho verejných vystúpení vo Washingtone.
Americký viceprezident pricestoval do Milána vo štvrtok. Zúčastnil sa tam na hokejovom zápase a rokoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Okrem Vancea dav na štadióne San Siro vypískal aj izraelských športovcov, zatiaľ čo tí ukrajinskí zožali veľký potlesk, uvádza DPA. Viaceré talianske noviny písali o „ováciách“ po tom, čo taliansky prezident Sergio Mattarella oficiálne otvoril ZOH.
