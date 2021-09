Vandal posprejoval pieskovcovú skalu v Národnom parku České Švýcarsko

Ústí nad Labem 23. septembra (TASR) - Neznámy páchateľ vážne poškodil pieskovcovú skalu v Národnom parku České Švýcarsko. Pri altánku zhruba v polovici trasy do Edmundovej tiesňavy sa objavil na skalnom masíve približne 1,5 metra vysoký a tri metre široký nasprejovaný nápis, informoval v stredu Český rozhlas.



Podľa zmieneného média ide o vandalizmus, ktorý dosiaľ "nemá obdobu". Grafitový nápis vyhotovený v bielej, modrej a oranžovej farbe objavili zamestnanci obce Hřensko v okrese Děčín, ktorí majú na starosti tamojšiu turistickú atrakciu - vyhliadkovú plavbu tiesňavami rieky Kamenice na člnoch s kvalifikovanými sprievodcami.



"Keď sme odchádzali večer domov, tak tam ešte nič nebolo," rozpráva o sobotňajšej ceste z práce Marcela Chmelová, pokladníčka v tiesňave. Keď sa však s kolegami v nedeľu ráno vydali späť na zmenu do tiesňavy, objavili nápis na skale.



"Musel to byť niekto, kto tam prišiel večer, už za tmy, s čelovkou," myslí si prievozník Bohumil Chmel. "Dole pri reštaurácii majú kameru, tak sme skúšali, či tam nebude niekoho vidieť, ale nebolo vidno nič," dodáva pokladníčka.



Na posprejované odpadkové koše alebo mostík cez rieku si tu už pracovníci parku zvykli, avšak víkendové vyčíňanie ich zarazilo. Celý utorok sa snažili nápis z pieskovcovej steny odstrániť vlastnými silami. Ukázalo sa však, že ide o veľmi namáhavý a zdĺhavý proces, preto sa chcú obrátiť na odborníkov, uviedol hovorca parku.



Správa parku o odstránenie nápisu hodlá požiadať rovnakú firmu, ktorá si poradila aj s grafitmi na Karlovom moste. Súčasne sa park obrátil na políciu.



"Škody súvisiace s nákladmi na odstránenie nápisu boli vyčíslené predbežne na 10.000 korún (394 eur). Prípad vyšetrujeme ako poškodenie cudzej veci, za ktorý hrozí páchateľovi v prípade dolapenia ročné väzenie," spresnil policajný hovorca.



Edmundova tiesňava, predtým nazývaná Tichá alebo Dolná, je skalnatý kaňon rieky Kamenice. Je poslednou z troch tiesňav na dolnom toku rieky východne od obce Hřensko. Jej steny tvoria strmé, často kolmé steny vystupujúce nad úroveň hladiny do výšky 50-150 metrov, s dobre viditeľným kvádrovým rozpadom pieskovcov.