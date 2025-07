VANDAL v kostole: Súd nariadil zatknutie podozrivého muža

Budapešť 21. júla (TASR) - Ukrajinský súd nariadil väzbu pre 28-ročného muža podozrivého z vandalizmu na gréckokatolíckom kostole v Palaď-Komarivci v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti. Muž, ktorý podpálil dvere chrámu a na jeho stenu načmáral nenávistné protimaďarské nápisy, môže byť prepustený na kauciu, uviedol server telex.hu s odvolaním sa na webovú stránku zakarpatskej polície, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z aktuálneho stavu vyšetrovania vyplýva, že 28-ročný miestny muž sa v noci 16. júla vlámal do priestorov kostola, podpálil vchodové dvere a následne na fasádu budovy napísal nenávistné texty.



Podľa ukrajinských úradov bolo cieľom útoku „destabilizovať pohraničnú oblasť a vytvoriť informačné prostredie, ktoré by mohli nepriatelia Ukrajiny zneužiť na propagandistické účely“.



Okresná prokuratúra v Užhorode začala vyšetrovanie pre podozrenie z podnecovania nenávisti a úmyselného vandalizmu. Polícia prehľadala mužovo bydlisko, zaistila mobilné telefóny a ďalšie dôkazy.



Server pripomína, že v Maďarsku sa tejto udalosti okamžite ujala vládna webová stránka mandiner.hu, ktorá zverejnila fotografie aj s protimaďarskými nápismi ako prvá.



Ukrajinský veľvyslanec v Budapešti Šandor Fedir bol minulý štvrtok 17. júla predvolaný na maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v súvislosti s podpaľačstvom chrámu v Palaď-Komarivci. Oznámil to šéf rezortu diplomacie Péter Szijjártó, ktorý dodal, že na obnovu chrámu maďarská vláda ešte v ten istý deň prevedie potrebné finančné prostriedky.



„Je neprijateľné, poburujúce, šokujúce a je veľkým sklamaním, že k takýmto brutálnym útokom namiereným proti národnostnému spoločenstvu môže dôjsť v krajine, ktorá údajne ašpiruje na vstup do Európskej únie,“ podčiarkol Szijjártó.



Zodpovednosť podľa Szijjártóa nesie ukrajinský štát. „Desať rokov na každom existujúcom medzinárodnom fóre naznačujeme, že Maďari v Zakarpatskej oblasti sú vystavení vážnym útokom. Začalo to zákonmi, pokračovalo to núteným odvodom, fyzickým týraním a podpaľačstvom kostolov,“ dodal minister.



Server mandiner.hu publikoval fotografie múru kostola s nápismi „Na nôž s Maďarmi!“ a „Maďari zmiznite!“. Fotografie zverejnil na svojom účte na Facebooku aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. „Násilné odvody brancov, vraždy, podpaľovanie kostolov, podnecovanie nenávisti a zastrašovanie. Toto všetko sa deje našim ľuďom, Maďarom, v Zakarpatskej oblasti. Nedopustíme, aby sa to dialo, môžete sa na nás spoľahnúť,“ napísal Orbán.



Vo štvrtok popoludní vydala polícia Zakarpatskej oblasti vyhlásenie, podľa ktorého 16. júla okolo 22.00 h neznámy páchateľ podpálil chrám v Palaď-Komarivci a následne namaľoval na stenu budovy nenávistné grafity. Ukrajinské orgány začali stíhanie pre podozrenie z trestného činu spáchaného na náboženských a etnických základoch a po páchateľovi pátrajú spoločne s Ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU), napísal server index.hu.



Maďarský prezident Tamás Sulyok incident odsúdil a označil takýto čin za „neprijateľný“. Požiadal ukrajinské úrady, aby urobili všetko pre to, aby sa v budúcnosti zabránilo podobným činom. Zároveň ubezpečil maďarskú komunitu v Zakarpatskej oblasti o svojej podpore.



Server telex.hu pripomína, že napätie medzi Ukrajinou a Maďarskom v poslednom období narastá. Od smrti Józsefa Sebestyéna, Maďara zo Zakarpatskej oblasti, uplynulo už vyše týždňa, no stále nie je jasné, čo jeho smrti prechádzalo. Server mandiner.hu a ďalšie maďarské provládne noviny písali, že ho pri snahe odviesť do armády tak zbili, že na následky zranení zomrel.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)