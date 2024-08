Vandali natreli sochu Anny Frankovej červeným nápisom Osloboďte Gazu

Gaza protesters have desecrated the statue of Anne Frank in Amsterdam. Barbarians. pic.twitter.com/u1xwml888C — Klaas Meijer (@klaasm67) August 4, 2024

Amsterdam 4. augusta (TASR) - Neznámi vandali namaľovali červenou farbou anglický nápis Free Gaza (Osloboďte Gazu) na sochu Anny Frankovej v Amsterdame a na červeno jej natreli aj ruky. Oznámila to v nedeľu nadácia pomenovaná po tomto nemeckom dievčati židovského pôvodu, ktoré je jednou z najznámejších obetí holokaustu na svete. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.Polícia prípad vyšetruje. Vedenie mesta avizovalo, že vznesie obvinenia a incident označilo za "neúctivý". DPA pripomína, že sochu natreli vandali červenou farbou už aj začiatkom júla.V nedeľu uplynulo presne 80 rokov od chvíle, keď Annu Frankovú a jej rodinu zatkli 4. augusta 1944 v ich úkryte Amsterdame a deportovali do koncentračného tábora. Holandská polícia informovala, že okrem iného preveruje, či medzi najnovším prejavom vandalizmu a zmieneným výročím existuje súvislosť.Nadácia Anny Frankovej na incident reagovala so zhrozením, pričom avizovala, že má v pláne vzniesť príslušné obvinenia. Zmienená socha sa nachádza pred domom na juhu Amsterdamu, v ktorom Frankovci kedysi bývali.Frankovci utiekli z Nemecka do Holandska v 30. rokoch 20. storočia, aby sa vyhli prenasledovaniu židov nacistickým režimom Adolfa Hitlera. Po nacistickej okupácii Holandska počas druhej svetovej vojny sa vyše dva roky ukrývali v tajnej prístavbe domu pri kanáli, kde si Anna písala denník, ktorý neskôr vyšiel knižne a stal sa jedným z najznámejších aj najrealistickejších opisov holokaustu.Annina mama zomrela začiatkom januára 1945. Anna a jej sestra Margot zomreli na týfus v tábore Bergen–Belsene v marci 1945, len niekoľko týždňov pred jeho oslobodením. Koncentračné tábory prežil len Annin otec Otto Heinrich Frank, ktorý po vojne zabezpečil vydanie dcérinho denníka a založil aj Nadáciu Anny Frankovej.