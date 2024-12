Vanuatu požaduje medzinárodný právny rámec v oblasti klímy

Haag 2. decembra (TASR) - Vanuatu v pondelok vyzvalo Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu, aby vyhlásil, že neriešenie zmeny klímy je porušením medzinárodného práva. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Súd musí skonštatovať, že takéto správanie je v rozpore s právom, povedal zástupca tichomorského ostrovného štátu pre zmenu klímy Ralph Regenvanu. Krajiny by mali byť povinné výrazne znížiť svoje emisie skleníkových plynov a zaplatiť odškodné za ujmy, ktoré už spôsobili v minulosti, vysvetlil.



Valné zhromaždenie OSN poverilo ICJ vypracovaním právneho stanoviska o povinnostiach štátov v súvislosti so zmenou klímy a ich zodpovednosť za dôsledky pre chudobnejšie krajiny. Ide o doteraz najväčší prípad ICJ.



Vydanie stanoviska ICJ ako najvyššieho súdu OSN sa očakáva na budúci rok. Hoci nebude záväzné, mohlo by mať ďalekosiahle dôsledky pre klimatické súdne procesy na celom svete.



Počas nasledujúcich desiatich dní 15 sudcom Medzinárodného súdneho dvora argumenty predloží 98 štátov a 12 organizácií.



V tomto historickom konaní prevzalo iniciatívu Vanuatu, ktoré v pondelok ako prvé predložilo svoj prípad. Jeho právni zástupcovia tvrdia, že nekonanie proti zmene klímy je porušením povinnosti starostlivosti o životné prostredie a o iné krajiny, ako aj porušením ľudských práv.



Súostrovie Vanuatu v južnej časti Tichomoria je silne postihnuté dôsledkami zmeny klímy vrátane prudkých búrok a stúpajúcej hladiny mora.