Vanuatu v Tichom oceáne zasiahlo silné zemetrasenie
Autor TASR
Port Vila 30. marca (TASR) - Pobrežie štátu Vanuatu v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,3. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na americkú geologickú službu USGS, píše TASR.
Zemetrasenie sa vyskytlo približne 35 kilometrov severovýchodne od Luganville, druhého najväčšieho mesta tohto tichomorského ostrovného štátu, v hĺbke 115,8 kilometra. Podľa USGS pravdepodobne spôsobilo mierne otrasy na viacerých ostrovoch.
Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami (PTWC) potvrdilo, že Vanuatu prívalové vlna cunami nehrozia.
Z predbežných posudkov USGS vyplýva, že nie je pravdepodobné, že by otrasy spôsobili úmrtia alebo významné ekonomické škody.
AFP uvádza, že zemetrasenia sú vo Vanuatu, súostroví s 320.000 obyvateľmi, relatívne bežné. Krajina totiž leží v Ohnivom kruhu, oblasti s intenzívnou seizmickou aktivitou.
