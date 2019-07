Varadkar o nomináciách v EÚ: Európa vedie v oblasti rodovej rovnosti

Na dva zo štyroch kľúčových postov v európskych inštitúciách boli nominované ženy.

Brusel 3. júla (TASR) - Vrcholní účastníci summitu EÚ v Bruseli vo svojich reakciách na jeho výsledok ocenili, že na dva zo štyroch kľúčových postov v európskych inštitúciách boli nominované ženy.



Ako v noci na stredu informoval spravodajský portál Politico.eu, rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová vyjadrila radosť, že "po mnohých hodinách a niekoľkých dňoch a nociach diskusie viedli k veľmi, veľmi dobrému výsledku." Dodala, že ju veľmi teší, že po prvý raz je kandidátom na predsedu Európskej komisie žena. "Toto je historický moment," uviedla.



Fínsky premiér Antti Rinne povedal, že je veľmi spokojný s rodovou rovnováhou na najvyšších pozíciách v EÚ.



Vyhlásil tiež, že "nám je trochu ľúto", že fínski kandidáti nemohli byť na čele Európskej centrálnej banky (ECB). Zároveň však ocenil, že čela ECB by mala viesť Christine Lagardová, pôsobiaca nateraz na poste šéfky Medzinárodného menového fondu.



Rovný podiel žien a mužov na vedúcich pozíciách v európskych inštitúciách uvítal aj španielsky premiér Pedro Sánchez i jeho švédsky kolega Stefan Löfven.



V podobnom duchu sa vyslovila aj nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorá vyjadrila potešenie nad tým, že "Ursula von der Leyenová sa teší dôvere" krajín naprieč celým blokom. Uviedla tiež, že" je dobrým znamením, že žena môže byť predsedníčkou Európskej komisie".



Írsky premiér Leo Varadkar dohodu o nomináciách uvítal ako "veľmi dobrý balík" mien, medzi ktorými sú "niektorí naozaj dobrí". Dodal tiež, že je "veľmi rád, že máme dve ženy vo veľmi vysokých funkciách". Podľa jeho názoru "to ešte raz vysiela správu, že Európa vedie v oblasti rodovej rovnosti pred ostatnými časťami sveta".



Dodal, že je rád, že európskym ľudovcom (EPP), kam sa aj on sám radí, zostal post predsedu Európskej komisie.



Na margo faktu, že na vrcholných postoch v európskych inštitúciách sa nedostal nijaký predstaviteľ zelených, Varadkar povedal, že "zelení už nemajú monopol" na otázky súvisiace s ekológiou. Vyhlásil, že budúca Komisia a Rada budú mať záujem o otázky životného prostredia bez ohľadu na nominácie.



Schôdzka šéfov štátov a vlád členských štátov EÚ sa v utorok skončila zverejnením oznámenia, že nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová bola nominovaná za predsedníčku Európskej komisie (EK) a belgický premiér Charles Michel je nominantom na post predsedu Európskej rady.



Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí v španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzka Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).