Varadkar, Sassoli a Merkelová podporili odklad brexitu

Brusel 23. októbra (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar vyhlásil, že podporuje výzvu predsedu Európskej rady Donalda Tuska smerovanú k lídrom zvyšných 27 členských štátov EÚ, aby súhlasili s odkladom brexitu plánovaným na záver tohto mesiaca. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Ministerský predseda Írskej republiky - ktorého názor na brexit je dôležitý, pretože jeho krajina je jediným členským štátom EÚ zdieľajúcim s Britániou pozemnú hranicu tam, kde sa stretáva so Severným Írskom - tvrdí, že tzv. "flexibilné predĺženie" odchodovej lehoty sa už prerokúva.



Toto opatrenie by umožnilo Británii (Spojenému kráľovstvu) opustiť Európsku úniu pred 31. januárom 2020, ak odchodovú dohodu ratifikujú všetky nevyhnutné strany, zhodol sa Varadkar v telefonáte s Tuskom, uvádza sa vo vyhlásení kancelárie írskeho premiéra.



Britský premiér Boris Johnson poslal v sobotu do Bruselu nepodpísaný list, v ktorom oficiálne požiadal o odklad konečného termínu brexitu, stanoveného na 31. októbra. Johnson tak urobil po tom, ako britský parlament zabrzdil jeho pokus o presadenie novej "rozvodovej" dohody s EÚ a ešte o nej nehlasoval.



Johnson musel Európsku úniu o odklad požiadať v súlade s tzv. Bennovým zákonom, ktorý prijal britský parlament ešte začiatkom septembra.



Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli takisto tvrdí, že európski lídri by mali prijať odklad brexitu, ktorý požaduje britská vláda. Sassoli podľa agentúry AP vo vyhlásení uviedol, že predĺženie odchodovej lehoty "umožní Spojenému kráľovstvu vyjasniť svoje stanovisko a Európskemu parlamentu vykonať svoju úlohu".



Ani Nemecko nebude brániť odkladu brexitu, uviedol v stredu hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.