Varadkar vyzval Britániu a EÚ, aby začali dialóg o budúcich vzťahoch

Belfast 7. augusta (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar vyzval Britániu a Európsku úniu, aby využili čas do realizácie brexitu, stanoveného na 31. októbra, na preskúmanie alternatívnych opatrení, ktoré sú súčasťou ich spoločnej deklaráciu o vzájomných vzťahoch v budúcnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Prečo by sa nemohlo začať už teraz a pokúsiť sa do konca októbra rozvinúť alternatívne riešenia? Ak sa tak nestane, potom je tu aj možnosť predĺženia členstva Británie v EÚ alebo možnosť jej vystúpenia s írskou poistkou, pričom by sa dodatočné opatrenia prebrali v implementačnom období," povedal Varadkar v utorok na politickej diskusii v Belfaste.



Britský premiér Boris Johnson v utorok po prvý raz hovoril s Varadkarom, ktorého ubezpečil, že ak Británia odíde z EÚ bez dohody, medzi oboma krajinami nebudú zavedené nové hraničné kontroly.



Johnson svojmu írskemu náprotivkovi v telefonickom rozhovore povedal, že ak Británia 31. októbra opustí Európsku úniu bez dohody, "nikdy nezavedie na hraniciach fyzické kontroly ani nevybuduje infraštruktúru".



Johnson zároveň uviedol, že Británia bez "ohľadu na okolnosti" prestane byť členom EÚ 31. októbra, pričom dodal, že z akejkoľvek dohody musí byť odstránená írska poistka.



Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite uzavretej medzi Európskou úniou a vládou Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.



Klauzula o "poistke" bola hlavným dôvodom, prečo dohodu britský parlament počas Mayovej vládnutia trikrát neschválil. To takmer priviedlo Britániu k tvrdému odchodu, ale Únia termín brexitu predlžovala a nakoniec Mayová prišla o moc.