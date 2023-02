Varadkar:Británia a EÚ sa približujú k dohode o severoírskom protokole

Dublin 26. februára (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar v sobotu uviedol, že Spojené kráľovstvo a Európska únia sa "približujú" k dohode o vyriešení sporov týkajúcich sa tzv. severoírskeho protokolu z dohody o brexite. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Varadkar vyjadril vieru, že dohodu bude možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých dní. Írsky premiér to uviedol v čase, kedy sa intenzívne špekuluje o tom, že sa schyľuje k prelomu v mesiace trvajúcich sporoch o tomto protokole.



"Dohoda ešte určite nie je hotová," povedal Varadkar pre írsku televíziu RTE. "Myslím si však, že sa blížime k uzavretiu," dodal.



Spojené kráľovstvo a EÚ sa sporia o opatrenia pre Severné Írsko - jedinú časť Spojeného kráľovstva, ktorá má spoločnú pozemnú hranicu s členským štátom EÚ, Írskou republikou - od roku 2020, keď sa definitívne rozhodlo o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.



V rámci "rozvodovej" dohody Londýn súhlasil, že predpisy EÚ sa budú naďalej vzťahovať na pohyb tovaru do Severného Írska, súčasti Spojeného kráľovstva. Zostalo tak fakticky na jednotnom trhu EÚ. Zámerom je zachovať mier v Severnom Írsku v súlade s tzv. veľkopiatkovou dohodou z roku 1998, podľa ktorej musí byť zabezpečená trvalá ekonomická integrácia medzi Severným Írskom a členom EÚ Írskom. Uplatňovanie uvedeného protokolu v praxi je predmetom intenzívnych rokovaní medzi Londýnom a Bruselom.



Na základe protokolu sú niektoré tovary vstupujúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva kontrolované, čo sa nepáči niektorým britským unionistickým politikom. Tí trvajú na tom, že protokol podkopáva miesto Severného Írska v Spojenom kráľovstve a narúša pohyb tovaru.