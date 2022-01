Vardakastanis: Zdravotne postihnutí nemajú rovnaký prístup na CoFoE

Brusel 10. januára (TASR) - Osoby so zdravotným postihnutím nemajú rovnaký prístup na Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Pre spravodajský portál Euractiv to uviedol predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) Yannis Vardakastanis, ktorý je členom plenárnej konferencie CoFoE.



Aj na tému zdravie bol zameraný tretí občiansky panel CoFoE. Jeho členovia sa naposledy stretli koncom minulého týždňa (7. až 9. januára) vo Varšave, aby vytýčili svoje hlavné požiadavky pre záverečnú časť konferencie v kategóriách klimatická zmena, životné prostredie a zdravie.



Vardakastanis pre portál Euractiv upozornil, že pre ľudí so zdravotným postihnutím sa účasť na CoFoE nelíši od ich každodenného života: je pre nich ťažšie dostupná a ich potreby ostávajú do značnej miery nezohľadnené.



"V EÚ je 100 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a máme čo povedať," odkázal Vardakastanis. Ako tvrdí, niektorým zdravotne postihnutým je odopierané právo voliť (to sa podľa neho v posledných eurovoľbách týkalo približne 400.000 ľudí), sú diskriminovaní, pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie i zdravotnú starostlivosť.



"Dôsledky klimatických zmien nás ovplyvňujú viac a často sme nútení žiť v segregovaných rezidenčných inštitúciách bez možnosti výberu, ako chceme viesť svoj život. Tieto a mnohé ďalšie otázky by sme mohli nastoliť iba vtedy, ak by sme boli plne začlenení do konferencie," uviedol.



Prvým krokom malo byť zabezpečenie širšieho a rozmanitejšieho zastúpenia v štyroch občianskych paneloch. Organizátori konferencie tvrdili, že panely budú reprezentovať rozmanitosť Európy, avšak pri náhodnom výbere občanov sa použila metóda telefonického kontaktu, čo vylúčilo nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí používajúcich písomnú komunikáciu alebo posunkovú reč.



"Tvoríme 15 percent populácie EÚ, ale konferencia to proporčne neodráža v občianskych paneloch," upozornil šéf EDF.



Podľa jeho slov zdravotne postihnutí čelia v súvislosti s konferenciou väčším či menším bariéram. Jedným z príkladov menších prekážok je príkaz CAPTCHA na zaregistrovanie sa na stretnutia CoFoE. Nevidiaci alebo slabozrakí musia niekoho požiadať, aby im pomohol vložiť potrebný kód.



Väčšie bariéry sú v jednom z najdôležitejších nástrojov CoFoE – jej viacjazyčnej digitálnej platforme. Každý občan môže cez túto webovú stránku predložiť svoje a pripomienkovať iné nápady prerokúvané v občianskych paneloch a v pléne konferencie. V snahe pomôcť sekretariátu CoFoE si Európske fórum zdravotného postihnutia vopred objednalo audit prístupnosti platformy. Ten odhalil, že osoby používajúce asistenčné technológie, ako sú čítačky obrazovky, alebo tí, ktorí v dôsledku motorickej poruchy potrebujú navigáciu pomocou klávesnice, nemôžu používať webovú stránku. Niektoré chybové hlásenia sa zobrazujú iba farebne, čo sťažuje prácu farboslepým osobám. EDF technickú správu audítorov s odporúčaniami na riešenie problémov poslalo organizátorom ešte v septembri. Odpoveď bola, že tieto problémy by sa mohli vyriešiť v januári 2022, teda tri mesiace pred očakávaným koncom konferencie.



EDF rovnako upozornila, že je ťažké sledovať diskusie a verejné stretnutia CoFoE, keďže nie sú zabezpečené živé titulky ani tlmočenie do posunkovej reči.



Aj napriek všetkým ťažkostiam však Európske fórum zdravotného postihnutia zdôraznilo, že urobí všetko pre to, aby sa návrhy jeho členov dostali do záverečných odporúčaní tejto konferencie.