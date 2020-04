Varga: Maďarská ekonomika v tomto roku zrejme klesne o viac ako o 3 %

Budapešť 26. apríla (TASR) - Maďarská ekonomika v tomto roku pravdepodobne klesne o viac ako o 3 %, ktoré pôvodne predpovedala vláda vo svojej marcovej prognóze. Ani očakávaný deficit na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) nie je istý. Vyhlásil to v piatok (24. 4.) minister financií Mihály Varga.



Varga uviedol, že vláda zreviduje svoje prognózy HDP a deficitu na konci apríla, pretože pandémia nového koronavírusu si v krajine vyberá väčšiu ekonomickú daň, ako kabinet predpokladal. Pripomenul, že odhad poklesu HDP o 3 % bol urobený v druhej polovici marca a vychádzal z predpokladu, že Maďarsko sa môže začať vynárať z pandémie v 2. štvrťroku.



"Momentálne analyzujeme situáciu, ale toto číslo bude pravdepodobne slabšie (než pokles o 3 %)," skonštatoval.



Pokiaľ ide o údaje z maloobchodu, za ostatných sedem dní objem predaja dosiahol sotva 54 % vlaňajšej úrovne, čo ukazuje, že daňové príjmy budú tiež podstatne nižšie. Okrem toho Varga tento rok neočakáva žiadne merateľné príjmy z cestovného ruchu. Podľa jeho slov je najväčším krátkodobým rizikom pre hospodárstvo to, ako rýchlo sa môže obnoviť export vzhľadom na problémy s dodávkami a zatvorením hraníc.



Povedal tiež, že vláda chce udržať rozpočtový deficit pod hranicou 3 % HDP, ale "ak bude vyšší, nebude to koniec sveta". Analytici tento týždeň predpovedali Maďarsku rozpočtový deficit vo výške 4,5 % HDP.



Varga tiež prezradil podmienky zmluvy o úvere od Číny, o ktorej Maďarsko informovalo v priebehu piatka, na financovanie výstavby železničného spojenia medzi Budapešťou a srbským Belehradom. Povedal, že ide o 20-ročný úver vo výške 1,855 miliardy USD (1,72 miliardy eur) s ročnou úrokovou sadzbou 2,5 % a možnosťou predčasného splatenia.



(1 EUR = 1,0800 USD)