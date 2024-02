Vargová: EÚ pred eurovoľbami čaká splnenie viacerých dôležitých úloh

Brusel 7. februára (TASR) - Európska agenda, ktorou sa zaoberajú členské krajiny EÚ (Rada EÚ) je v prvej polovici roka 2024 limitovaná tým, že v júni sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu (EP). V rozhovore pre TASR to uviedla vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.



Veľvyslankyňa pripomenula, že belgické predsedníctvo v Rade EÚ má najviac jeden týždeň na dohodu o legislatíve. Tieto spisy potom treba právne "doladiť" a posunúť na rokovania s EP, aby mohli byť schválené do začiatku predvolebnej kampane.



"Tieto dni sú pre belgické predsedníctvo veľmi intenzívne ale aj pre členské štáty, ktoré sa musia k predbežným dohodám vyjadriť," opísala.



Pripomenula, že rok 2024 sa začal v neistote, pretože na summite EÚ v decembri šéfovia vlád a štátov nedosiahli dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu a finančnej pomoci pre Ukrajinu. To sa podarilo až začiatkom februára a otvorilo to priestor pre rokovania a dohody medzi inštitúciami EÚ. Vyjednávači euroinštitúcii to vyrokovali začiatkom tohto týždňa a týka sa to finančnej podpory pre Ukrajinu, revízie dlhodobého rozpočtu či navýšenia zdrojov pre platformu Strategické technológie pre Európu (STEP).



"V stredu budú veľvyslanci hlasovať o desaťbodovom balíku o Pakte o azyle a migrácii, čo je taká vlajková loď Európskej komisie," uviedla, pričom táto téma sprevádzala inštitúcie EÚ počas celého súčasného volebného obdobia.



Podľa jej slov sa Európska komisia (EK) pokúša otvoriť debatu o nových klimatických cieľoch a ambíciách pre EÚ do roku 2040. Legislatívne návrhy v tejto oblasti pripraví až budúca eurokomisia, ktorá by mohla začať fungovať začiatkom novembra.



Vargová pripomenula, že z pohľadu veľvyslancov pri EÚ (COREPER) je dôležitá príprava 13 balíka sankcií proti Rusku. EK zatiaľ legislatívny návrh nepredstavila, pôjde však o snahy správne implementovať už zavedené sankcie, aby nedochádzalo k ich obchádzaniu, a rozšíriť sankčný zoznam o nové mená a právne subjekty Ruskej federácie.



Upozornila, že pred eurovoľbami budú pokračovať debaty členských krajín o rozšírení EÚ a v júni sa počíta so schválením strategickej agendy pre obdobie po roku 2024. To by malo byť základom pre pracovný program budúcej EK. Popri tom sa EÚ venuje aj výzvam ako umelá inteligencia alebo posilnenie konkurencieschopnosti Európy.



"Nehranie podľa pravidiel je teraz dosť rozšírené na oboch stranách Atlantiku, takže EÚ ak chce hrať férovo, a to chce, tak musí nájsť spôsob ako bude konkurencieschopná v takomto svete," uviedla Vargová.