Vargová: Maďarsko chystá najprísnejší zákon o ochrane detí v Európe

Budapešť 26. apríla (TASR) - Maďarská vláda na jeseň predloží parlamentu ďalšie opatrenia na ochranu detí. V prípade ich schválenia bude mať Maďarsko v tejto oblasti najprísnejšie predpisy v Európe. Uviedla to maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová, informoval v stredu spravodajca TASR v Budapešti.



Parlament schválil pôvodnú legislatívu v júni 2021 pod oficiálnym názvom Zákon o ochrane detí. Ten obsahuje ustanovenie, ktoré zakazuje alebo výrazne obmedzuje zobrazovanie homosexuality a zmeny pohlavia v mediálnom obsahu a vzdelávacích materiáloch určených osobám mladším ako 18 rokov. Právna norma vyvolala obrovský politický rozruch a žalobu na Európskom súdnom dvore, ktorú podala Európska komisia.



"Európska komisia napáda zákon o ochrane detí ako nezlučiteľný s pravidlami Európskej únie (o audiovízii a slobode služieb), ale vieme, že v skutočnosti sú cieľom jej útoku hodnoty zakotvené v našej ústave," napísala Vargová v utorok na Facebooku.



Podľa servera nepszava.hu Vargová ďalej bagatelizovala skutočnosť, že žalobu EK voči Maďarsku v tejto kauze podporilo už 15 členských krajín. "V takomto procese nerozhoduje počet účastníkov sporu, dôležitejší je správny a korektný výklad práva EÚ, napríklad rozšírenie národnej kompetencie od kompetencie EÚ," argumentovala maďarská ministerka.



"Na jeseň predložíme parlamentu návrhy ďalších opatrení. Maďarsko bude mať najprísnejšie predpisy na ochranu detí v Európe, pretože pre nás pri ochrane detí neexistuje žiadny kompromis," zdôraznila.



Maďarský premiér Viktor Orbán vo februárovom výročnom prejave hodnotiacom stav krajiny povedal, že takzvaná "gender propaganda" je najväčšou hrozbou pre deti a že ich treba pred ňou chrániť za každú cenu. Maďarsko preto podľa neho musí mať najprísnejší systém ochrany detí.



Šéfka rezortu justície sa vo svojom statuse ďalej posťažovala aj na to, že maďarská opozícia prijíma zo zahraničia finančnú podporu, ktorej cieľom je podľa jej názoru presadzovanie záujmov veľmocí. Zároveň vyjadrila počudovanie nad tým, že vedenie Únie prejavuje v tejto otázke "nízky prah citlivosti".



Luxemburský premiér Xavier Bettel v prejave na pôde Európskeho parlamentu 20. apríla ostro kritizoval Orbána a legislatívu prijatú maďarským parlamentom namierenú proti LGBT komunitám.



"Hanbím sa, keď vidím, že niektorí moji kolegovia chcú získavať hlasy na úkor menšín," povedal v stredu ráno Bettel, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite. "To sa už v našej histórii stalo," cituje Euronews luxemburského premiéra.



Podľa žaloby EK z vlaňajšieho decembra uvedená maďarská legislatíva diskriminuje ľudí pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Podľa žaloby maďarský zákon porušuje niektoré pravidlá vnútorného trhu, základné práva jednotlivcov (najmä ľudí z komunity LGBTQI+) a hodnoty EÚ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)