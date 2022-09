Vargová: Nehrozí, že by EÚ nevyplatila Maďarsku prostriedky z fondov

Budapešť/Brusel 20. septembra (TASR) - Maďarsku zatiaľ vyplatili všetky finančné zdroje a ani nedeľňajšie rozhodnutie Európskej komisie (EK) v rámci právneho konania súvisiaceho s plnením princípov právneho štátu neznamená hrozbu nevyplatenia eurofondov. Podľa agentúry MTI to vyhlásila v utorok v Bruseli maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Po dlhotrvajúcom období plnom ideologických sporov teraz prebiehajú s EK intenzívne, konštruktívne, cieľavedomé a perspektívne rokovania, v dôsledku ktorých Maďarsko predložilo na stôl sedemnásť návrhov opatrení," zdôraznila šéfka rezortu justície novinárom po príchode na rokovanie Rady pre všeobecné záležitosti.



Podľa jej slov sú tieto maďarské opatrenia vhodnou reakciou na obavy vyjadrené Bruselom v rámci režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.



Maďarská vláda v pondelok predložila parlamentu prvé návrhy úprav zákonov, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu dohody Maďarska s EK ohľadne podmienok pre vyplácanie eurofondov.



Kabinet premiéra Viktora Orbána od júna rokuje s EK, aby vyhovela požiadavkám Bruselu a získala pozastavené dotácie. Minister zodpovedný za regionálny rozvoj a eurofondy Tibor Navracsics v nedeľu avizoval, že do pondelka bude pripravený prvý balík návrhov novelizovaných zákonov v súlade s požiadavkami Bruselu.



V návrhoch predložených vicepremiérom Zsoltom Semjénom a ministerkou spravodlivosti Judit Vargovou sa menia pravidlá vyšetrovania finančných podvodov. Úpravy nariaďujú Národnému úradu pre dane a clá (NAV) súčinnosť pri kontrolách zo strany Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).



Aj keď Európska komisia aktuálne zmrazila 65 percent eurofondov určených pre Maďarsko, do konca roka Budapešť uzatvorí dohodu s Bruselom a vyplácanie eurofondov bude pokračovať, vyhlásil Navracsics v pondelok.



EK v nedeľu odporučila znížiť sumu vyplácanú Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ o približne 7,5 miliardy eur v dôsledku porušovania zásad právneho štátu a nedostatkov v boji proti korupcii.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)