Vargová: Verdikt súdu EÚ je bezpredmetný, tranzitné zóny sú zrušené

Budapešť 17. decembra (TASR) - Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu odsudzujúci Maďarsko pre neplnenie povinností týkajúcich migrantov je bezpredmetný, pretože tranzitné zóny sú už zatvorené a už neplatia okolnosti, pre ktoré proces prebiehal. Vyhlásila to v reakcii na štvrtkový verdikt súdu na Facebooku maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová.



"Tranzitné zóny sme zatvorili, ale prísne stráženie hraníc naďalej zachováme," zdôraznila šéfka rezortu s poznámkou, že aj v budúcnosti bude Maďarsko chrániť svoje štátne hranice i hranice Európy a že urobí všetko pre to, aby zabránilo vzniku medzinárodných migračných koridorov.



Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva Európskej únie v oblasti konaní o poskytovaní medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území. Vyplýva to z komuniké o verdikte vyhlásenom Súdnym dvorom EÚ, ktoré vo štvrtok poskytol súd TASR.



Európska komisia (EK) podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností. Žaloba súvisí s tým, že maďarské úrady nezákonne väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach.



Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK došlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych utečencov.



Podľa postoja EK podstatná časť maďarských vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa práva na azyl a návratovej politiky je v rozpore s legislatívou EÚ.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach