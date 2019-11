Várhelyi dostal súhlas Európskeho parlamentu, môže byť eurokomisárom

Brusel 18. novembra (TASR) - V poradí druhý maďarský nominant na eurokomisára Oliver Várhelyi dostal v pondelok odobrenie Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET), aby sa mohol stal členom nastupujúcej Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej.



Várhelyi má byť v novej exekutíve EÚ komisárom pre politiku susedstva a rozšírenia.



Tento doterajší veľvyslanec Maďarska pri EÚ minulý štvrtok nepresvedčil všetkých členov výboru AFET o tom, že dokáže konať nezávisle od postojov predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.



V súlade s vnútornými pravidlami europarlamentu musel preto dodatočne odpovedať na ďalšie otázky europoslancov. Odpovede na ne musel zaslať písomnou formou najneskôr v pondelok do obeda.



Politická frakcia európskych ľudovcov (EPP) v europarlamente v pondelok popoludní na svojom účte na Twitteri oznámila, že Várhelyi svojimi odpoveďami uspokojil váhajúcich europoslancov a dostal odobrenie výboru AFET.



"Dezignovaný komisár pre politiku susedstva a rozširovanie EÚ Várhelyi dostal zelenú od Výboru EP pre zahraničnú politiku. Tešíme sa na záverečné budúcotýždňové hlasovanie o novej Európskej komisii pod vedením von der Leyenovej," uvádza sa v oznámení frakcie EPP, do ktorej patrí aj Várhelyi.



Konferencia predsedov EP vo štvrtok 21. novembra rozhodne, či sú už všetky úkony spojené s vypočúvaním eurokomisárov ukončené. Poslanci EP budú hlasovať o dôvere novej Európskej komisie 27. novembra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Nová exekutíva EÚ by sa mala začať fungovať od 1. decembra.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)