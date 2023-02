Várhelyi sa ospravedlnil,urážka zaznela údajne pri súkromnom rozhovore

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarský komisár Európskej komisie (EK) pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi sa v stredu ospravedlnil za urážlivé slová, ktoré deň predtým zazneli v Európskom parlamente. S odvolaním sa na spravodajský server Telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Úprimne ľutujem nedorozumenie, ktoré vzniklo okolo môjho komentára na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 14. februára 2023. Súviselo to so súkromným rozhovorom v maďarčine k úplne inej téme, ktorý som viedol so svojím šéfom kabinetu a bol vytrhnutý z kontextu. Ospravedlňujem sa za prípadné nedorozumenia," uviedol vo vyhlásení Várhelyi.



V utorok na zasadaní Európskeho parlamentu po prejave, v ktorom reagoval na otázky chorvátskeho europoslanca Tomislava Sokola, si zabudol maďarský eurokomisár vypnúť mikrofón a poznamenal: "Koľko blbcov tu ešte je?".



Na urážlivú poznámku upozornil na Facebooku europoslanec za maďarskú opozičnú stranu Demokratická koalícia (DK) Sándor Rónai.



Tlačové stredisko EP pre Telex.hu uviedlo, že predsedníčka Roberta Metsolová požiadala, aby tento prípad preverili. Podľa servera hovorca eurokomisie povedal iba toľko, že Várhelyiho kauzu neplánujú vyšetrovať.



DK oznámila prípad predsedovi Európskeho parlamentu i šéfke Európskej komisie a žiadala, aby Várhelyi odstúpil sám. DK vyjadrila očakávanie, že ak maďarský eurokomisár neodstúpi sám, tak ho z postu uvoľní predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



"Von der Leyenová ho musí okamžite vyhodiť... inak riskuje, že stratí dôveru celého Európskeho parlamentu!," napísal na Twitteri belgický poslanec EP Guy Verhofstadt.