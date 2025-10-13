< sekcia Zahraničie
Várhelyi tvrdí, že nevedel o údajne maďarskej špionáži v Bruseli
Jeden zo špiónov údajne pracoval v utajení ako diplomat práve pre maďarského eurokomisára Várhelyiho.
Autor TASR
Brusel 13. októbra (TASR) - Maďarský eurokomisár Olivér Várhelyi povedal predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, že nevedel o údajnej maďarskej špionáži v európskych inštitúciách v Bruseli, uviedla v pondelok hovorkyňa EK.
Komisia vo štvrtok oznámila, že preskúma správy, podľa ktorých vláda maďarského premiéra Viktora Orbána nasadila v Bruseli tajných agentov na získavanie informácií o inštitúciách Európskej únie a snažila sa získať pre spoluprácu predstaviteľa EÚ. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a portálu Politico.
Várhelyi sa s von der Leyenovou stretol v nedeľu, teda len niekoľko dní po správach o údajnej špionáži. Jeden zo špiónov údajne pracoval v utajení ako diplomat práve pre Várhelyiho.
Predsedníčka EK sa Várhelyiho opýtala, či vie o pokusoch maďarských spravodajských služieb verbovať zamestnancov EK, na čo maďarský europoslanec reagoval, že o takýchto snahách nič nevie.
Šéfka liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) Valérie Hayerová tvrdí, že von der Leyenová má zodpovednosť aj moc na to, aby v tomto prípade konala. „Obnovme Európu od samého začiatku varovala pred nomináciou pána Várhelyiho a jeho úzkymi väzbami na vládu Viktora Orbána,“ uviedla Hayerová.
