Variant delta tvorí v Poľsku vyše 80 percent prípadov nákazy

Varšava 4. augusta (TASR) - Nákazlivejší variant delta už tvorí v Poľsku 80 percent prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2. Oznámil to v stredu tamojší minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala agentúra PAP.



"Čierny scenár sa stal skutočnosťou. Variant delta, ktorý je skutočnou hrozbou z hľadiska nových infekcií, sa stáva v Poľsku dominantným," povedal Niedzielski.



Šéf poľského rezortu zdravotníctva ďalej uviedol, že nie je v tejto chvíli jasné, ako virulentná je táto mutácia vírusu, alebo či jej šírenie povedie k zvýšeniu hospitalizácií v Poľsku. Niedzielski dodal, že celkový počet hospitalizácií v Európe je v tejto chvíli oveľa nižší ako počet infekcií, čo je podľa neho výsledkom očkovania. V Poľsku je plne zaočkovaných už vyše 17,5 milióna obyvateľov.



Štátny tajomník poľského rezortu zdravotníctva Waldemar Kraska v stredu v Senáte povedal, že naši severní susedia by mali v auguste dostať ďalšie dodávky vakcín. Od konzorcia Pfizer/BioNTech očakávajú vyše štyri milióny očkovacích látok. Spoločnosť Moderna by mala dodať ďalšie dva milióny a firma Johnson & Johnson garantuje dodávku takmer 800-tisíc jednodávkových vakcín Janssen.