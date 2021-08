Variant delta v ČR už tvorí 80 až 90 percent prípadov koronavírusu

Praha 2. augusta (TASR) - Nákazlivejší variant delta už tvorí v Českej republike 80 až 90 percent prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2. V krajine okrem toho evidujú aj podozrenie na výskyt prípadov variantu delta plus, ktorý doteraz v ČR potvrdili u jedného pacienta. V pondelok o tom informoval český Štátny zdravotný ústav (SZÚ).



Za posledné dva týždne bolo v Česku vyšetrených 2186 pozitívnych vzoriek na koronavírus, pri ktorých bola určená aj príslušnosť k vírusovému variantu. Ukázalo sa, že variant delta tvoril 80 až 90 percent všetkých týchto vzoriek. Variant alfa, ktorý v Česku donedávna dominoval, tvoril asi 12 percent prípadov.



"Na mieste je nepodceňovať prevenciu a dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Každý z nás môže pomôcť zodpovedným prístupom obmedziť šírenie COVID-19 v Českej republike, a to napríklad aj tým, že sa nechá zaočkovať," uviedla riaditeľka SZÚ Barbora Macková.



Okrem toho české laboratóriá zaznamenali aj 20 vzoriek, ktoré môžu zodpovedať variantu delta plus. Vzorky však budú ďalej preskúmavané a zatiaľ nemožno s istotu určiť, či ide práve o tento variant. Podľa SZÚ klinická prax zatiaľ neposkytuje dostatočné dáta o tom, ako sa správanie variantu delta plus líši od pôvodného variantu delta.



SZÚ uvádza, že variant delta je podľa Anglického úradu verejného zdravotníctva približne o 60 percent nákazlivejší než variant alfa, ktorý je v Česku na ústupe. Kým ešte v júni v ČR dominoval variant alfa, prvýkrát zaznamenaný v Spojenom kráľovstve, v júli začal byť dominantnejší práve nákazlivejší variant delta.