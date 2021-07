Variant delta v Rusku predstavuje 68% nových prípadov nákazy

Moskva 16. júla (TASR) - Koronavírusový variant delta prestavuje 68 percent všetkých nových prípadov nákazy v Rusku zaznamenaných v júli. Oznámila to riaditeľka ruského úradu pre ochranu spotrebiteľov Anna Popovová, ktorú citovala agentúra TASS.



"Podľa výsledkov molekulárneho a genetického monitoringu sa prítomnosť variantu delta zvýšila zo sporadických aprílových nálezov cez 41 percent v júni na 67,9 percenta v júli," spresnila Popovová.



Ruský prezident Vladimir Putin medzitým na virtuálnom summite krajín Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) vyhlásil, že Rusko podporuje masové očkovanie proti covidu, a to aj v súvislosti s migráciou pracovných síl.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že variant delta - vyznačujúci sa vyššou infekčnosťou - sa čoskoro môže stať vo svete dominantným. Podľa WHO však nie je jasné, prečo tento variant v niektorých krajinách prevláda a v iných sa takmer nevyskytuje.