Varšava a jej okolie hostia okolo 240.000 ukrajinských utečencov

Varšava 21. júna (TASR) - Vo Varšave a jej okolí žije približne 240.000 utečencov z vojnou sužovanej Ukrajiny, oznámil v utorok primátor poľského hlavného mesta Rafal Trzaskowski. Na tlačovej konferencii sumarizoval tri mesiace pomoci, ktorú utečencom poskytuje Varšava, uviedla tlačová agentúra PAP.



"Cez Varšavu prešlo okolo 800.000 Ukrajincov a na vrchole krízy ich žilo vo Varšave a jej okolí 300.000," priblížil Trzaskowski.



Povedal tiež, že Ukrajinci postupne odchádzajú na iné miesta v Poľsku alebo sa vracajú do svojej krajiny.



"Pokúšame sa odhadnúť tento pohyb utečencov, ako aj počet ľudí, ktorí v súčasnosti žijú vo Varšave a jej okolí. Vyzerá to tak, že tento počet je približne 240.000," informoval Trzaskowski. V samotnej Varšave žije teraz podľa primátora asi 170.000 ukrajinských utečencov.



Vo Varšave je ich legálne zamestnaných okolo 25.000, uviedla šéfka mestského úradu práce Monika Fedorczuková.



Detské jasle, materské školy a školy navštevuje vyše 17.000 ukrajinských detí, oznámil takisto Trzaskowski.



Poľský vzdelávací systém ešte nevyužíva približne 40.000 ukrajinských detí v školskom veku a pravdepodobne sú stále zapojené do ukrajinského systému, uviedla Trzaskowského námestníčka Renata Kaznowská.