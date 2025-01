Varšava bojkotuje veľvyslanca Maďarska v Poľsku pre azyl Romanowskému

Varšava (TASR) - Na veľvyslanca Maďarska vo Varšave Istvána Íjgyártóa vyhlásili diplomatický bojkot po tom, čo Poľsko označilo udelenie politického azylu poslancovi Marcinovi Romanowskému v Maďarsku za nepriateľský krok. S odvolaním sa na denník Gazeta Wyborcza to uviedol v pondelok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Noviny uviedli, že poľské ministerstvo zahraničných vecí vlani 20. decembra stiahlo svojho veľvyslanca v Maďarsku na konzultácie. Ide o reakciu na rozhodnutie Maďarska udeliť azyl Romanowskému a Varšava očakávala, že po vianočnej ceste do vlasti sa nevráti ani Ijgyártó do Poľska.



Na poslanca poľského Sejmu Romanowského, ktorý bol námestníkom ministra spravodlivosti vo vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS) súd v decembri vydal európsky zatykač pre obvinenia z korupcie. Poľská diplomacia udelenie azylu v Maďarsku označilo za nepriateľský akt.



Ijgyártóovi podľa denníka oficiálne oznámili, aby sa nezúčastnil na otváracom ceremoniáli poľského predsedníctva v Rade Európskej únie a nepozvali ho ani na stretnutie ministrov zahraničných vecí a veľvyslancov členských krajín EÚ.



Poľská diplomacia vydala štátnym inštitúciám odporúčanie, aby sa nezúčastňovali na podujatiach, na ktorých je prítomný Íjgyártó. Vo Varšave tiež existuje scenár, že ak sa Maďarsko rozhodne prijať ďalších stíhaných politikov PiS, prvým krokom bude vyhostenie Íjgyártóa z Poľska.



Romanowského poľská prokuratúra obvinila z 11 rôznych trestných činov vrátane členstva v organizovanej zločineckej skupine a pokusu o spreneveru. On obvinenia odmieta.



Poľský Sejm ho zbavil poslaneckej imunity a polícia ho zadržala vlani v júli. Následne ho prepustili, keďže imunitu mal naďalej ako člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Tú mu v októbri PZ RE odňalo a následne poľský súd rozhodol o jeho väzbe.



V žiadosti o azyl adresovanej maďarským úradom podľa svojho právnika Romanowski tvrdil, že "nemôže očakávať spravodlivý proces v Poľsku z dôvodu politickej angažovanosti niektorých sudcov, ktorí otvorene podporujú úradujúceho ministra spravodlivosti".



Šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás vtedy reagoval, že Romanowskému udelili politický azyl "v súlade s maďarským právom a právom EÚ". Podľa neho "môže byť udelený v prípade, že v rodnej krajine žiadateľa nie je bez akýchkoľvek pochybností zaručené nestranné posúdenie prípadu dotknutej osoby bez politického vplyvu". Gulyás podčiarkol, že takéto riziko dnes v Poľsku existuje.











