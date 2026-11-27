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Varšava chcela ukončiť protest pred Ústavným súdom, súd to zrušil
Mestská rada v stredu odmietla predĺžiť povolenie na protest.
Autor TASR
Varšava 27. novembra (TASR) - Varšavský magistrát chcel ukončiť protest pred sídlom Ústavného súdu (TK), avšak Okresný súd vo Varšave vo štvrtok zrušil jeho rozhodnutie o nepredĺžení povolenia na zhromaždenie. Demonštrácia, ktorá začala v septembri, môže preto trvať až do 5. januára 2027. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski v piatok oznámil, že podá sťažnosť proti rozhodnutiu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Rešpektujem rozhodnutie súdu, ale využijeme právo na podanie sťažnosti. Ide o obyvateľov a záchranné služby, ktoré musia prejsť cez Aleju Szucha. Sloboda zhromažďovania - áno. Blokovanie ulice viac ako mesiac - nie,“ napísal Trzaskowski na sieti X.
Mestská rada v stredu odmietla predĺžiť povolenie na protest. Ak by toto rozhodnutie zostalo v platnosti, organizátori by museli zhromaždenie ukončiť 30. novembra. Rozhodnutie však napadli na súde, ktorý ich odvolaniu vyhovel.
Sudkyňa Anna Bonkowská-Kubeková uznala, že lehota na oznámenie zámeru usporiadať zhromaždenie sa vzťahuje na prvý deň jeho plánovaného trvania. Nesúhlasila ani s argumentáciou orgánov hlavného mesta a poukázala na to, že okolnosti, ktoré uviedli, neopodstatňovali konštatovanie o ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku vo významnom rozsahu.
Mesto argumentovalo, že organizátori nahlásili zhromaždenie 10. novembra, hoci predpisy stanovujú podávanie oznámení najskôr 30 a najneskôr šesť dní pred plánovaným termínom. Orgány preto usúdili, že oznámenie zahŕňajúce obdobie po 10. decembri bolo predčasné.
Protest začal v septembri 2026 zriadením stanového mestečka pred sídlom Ústavného súdu. Účastníci vyjadrujú nesúhlas s tým, čo vnímajú ako pokus vlády o násilné prevzatie kontroly nad TK.
„Rešpektujem rozhodnutie súdu, ale využijeme právo na podanie sťažnosti. Ide o obyvateľov a záchranné služby, ktoré musia prejsť cez Aleju Szucha. Sloboda zhromažďovania - áno. Blokovanie ulice viac ako mesiac - nie,“ napísal Trzaskowski na sieti X.
Mestská rada v stredu odmietla predĺžiť povolenie na protest. Ak by toto rozhodnutie zostalo v platnosti, organizátori by museli zhromaždenie ukončiť 30. novembra. Rozhodnutie však napadli na súde, ktorý ich odvolaniu vyhovel.
Sudkyňa Anna Bonkowská-Kubeková uznala, že lehota na oznámenie zámeru usporiadať zhromaždenie sa vzťahuje na prvý deň jeho plánovaného trvania. Nesúhlasila ani s argumentáciou orgánov hlavného mesta a poukázala na to, že okolnosti, ktoré uviedli, neopodstatňovali konštatovanie o ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku vo významnom rozsahu.
Mesto argumentovalo, že organizátori nahlásili zhromaždenie 10. novembra, hoci predpisy stanovujú podávanie oznámení najskôr 30 a najneskôr šesť dní pred plánovaným termínom. Orgány preto usúdili, že oznámenie zahŕňajúce obdobie po 10. decembri bolo predčasné.
Protest začal v septembri 2026 zriadením stanového mestečka pred sídlom Ústavného súdu. Účastníci vyjadrujú nesúhlas s tým, čo vnímajú ako pokus vlády o násilné prevzatie kontroly nad TK.