Varšava ďakuje Trumpovi za rozhodnutie vyslať vojakov do Poľska
Autor TASR,aktualizované
Varšava 22. mája (TASR) - Poľskí predstavitelia v piatok privítali oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyslaní ďalších 5000 amerických vojakov do Poľska, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Stojím a budem stáť na stráži poľsko-amerického spojenectva - dôležitého piliera bezpečnosti každého poľského domu a celej Európy,“ napísal prezident Karol Nawrocki na sieti X a poďakoval sa Donaldovi Trumpovi. Práve blízkemu vzťahu s Nawrockim pripísal Trump rozhodnutie o vyslaní dodatočných 5000 vojakov do Poľska v čase, keď sa v médiách diskutuje o zredukovaní americkej vojenskej prítomnosti v Európe.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil rozhodnutie Washingtonu za dôkaz veľmi silných poľsko-amerických vzťahov. Uviedol, že Poľsko je modelovým a železným spojencom Spojených štátov. Vďačnosť za oznámenie, že prítomnosť amerických vojakov v Poľsku zostane približne na doterajšej úrovni vyjadril tiež minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
Hovorca prezidenta Rafal Leskiewicz uviedol, že ide o dôležitý signál pre celú strednú a východnú Európu. „Posilňuje východné krídlo NATO a ukazuje, aké dôležité je Poľsko v bezpečnostnej architektúre Európy,“ povedal a zdôraznil postavenie Nawrockého v rámci NATO, najmä v otázkach spojenectva s Američanmi.
„Hovoríme skutočne o dodatočných vojakoch, teda nad počet, ktorý sa doteraz nachádzal v Poľsku,“ povedal podľa agentúry PAP štátny tajomník ministra obrany Stanislaw Wziatek v Poľskom rozhlase. Dodal, že priemerný počet amerických vojakov v Poľsku dosahoval približne 10.000, pričom v poslednom období ich bolo menej pre nasadenie časti síl na Blízkom východe.
Podľa Wziatka budú nové jednotky pôsobiť na rotačnom princípe. Zároveň oznámil začiatok rokovaní o možnosti trvalého pobytu amerických vojakov v Poľsku a vybudovaní stálych základní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
