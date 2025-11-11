Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Varšava: Na Pochode nezávislosti očakávajú účasť 250 až 300 tisíc ľudí

Ľudia, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Na utorkovom Pochode nezávislosti vo Varšave sa podľa hovorcu pochodu Rafala Bucu zúčastní približne 250.000 až 300.000 ľudí vrátane prezidenta Karola Nawrockého. Organizátori obvinili primátora Varšavy Rafala Trzaskowského, že pochod sabotoval a na tento týždeň naplánoval rekonštrukciu hlavnej železničnej stanice. To spôsobilo presmerovanie vlakov mimo centra. Pochod vyrazí o 14.00 h spred Paláca kultúry a vedy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.





