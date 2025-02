Varšava nakúpi autonómne autobusy

Varšava 26. februára (TASR) - Mesto Varšava plánuje nákup prvých piatich autonómnych autobusov v rámci veľkej investície do ekologickej verejnej dopravy. Ide o súčasť rozsiahleho tendra na 90 elektrických autobusov, do ktorého môžu záujemcovia podávať ponuky do 27. marca. Nové vozidlá by mali dodať najneskôr do 30. októbra 2026. Informuje o tom spravodajca TASR podľa televízie TVN a portálu Transport Publiczny.



Autonómne vozidlá budú môcť fungovať v dvoch režimoch, s vodičom a v plne autonómnom režime. V bežnej premávke budú zatiaľ autobusy fungovať vždy s vodičom a autonómne sa budú pohybovať len na uzavretých okruhoch, ako sú garáže alebo depá. "Vodiči budú stále tí, ktorí budú obyvateľov Varšavy rozvážať ulicami hlavného mesta," povedal hovorca dopravného podniku Adam Stawicki pre TVN. Dodal, že dopravný podnik chce odľahčiť šoférov, ktorí po príchode do depa budú môcť autobus odovzdať a ten už sám pôjde napríklad do umývačky, či zaparkuje.



Dĺžka vozidiel bude približne 12 metrov, pričom kapacita má byť najmenej 68 cestujúcich a dojazd minimálne 300 kilometrov.



Autonómny systém bude ovládaný dispečerom a umožní samostatné parkovanie, plánovanie trás či detekciu prekážok. Autobusy budú vybavené modernými senzormi, kamerami a bezpečnostnými prvkami na prevádzku v rôznych poveternostných podmienkach. Maximálna rýchlosť v autonómnom režime bude obmedzená na päť km/h.



Tento nákup je súčasťou širšej stratégie Varšavy na rozvoj ekologickej dopravy, ktorá zahŕňa postupné nahrádzanie starších dieselových autobusov modernými elektrickými vozidlami. Odborníci na dopravu oslovení TVN odhadli, že do piatich rokov by autonómne autobusy mohli vyraziť bez vodiča aj do ulíc mesta.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)