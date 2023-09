Varšava: Nemecko vyjadreniami o vízach zasahuje do poľskej kampane

Varšava 25. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau obvinil Nemecko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Poľska a prebiehajúcej volebnej kampane. Urobil tak v súvislosti s vyjadreniami nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý v sobotu od susedného Poľska žiadal, aby ozrejmilo situáciu ohľadom nelegálneho vydávania víz. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Scholz, ktorého vláda čelí tlaku na sprísnenie boja proti ilegálnej migrácii do Nemecka, cez víkend požiadal vládu vo Varšave, aby upresnila počet víz údajne nelegálne vydaných niektorými poľskými konzulátmi v Afrike a Ázii. Podľa poľskej opozície bolo pochybne vydaných až 250.000 víz, poľské úrady hovoria iba o niekoľkých stovkách pracovných víz.



Podľa poľského šéfa diplomacie porušuje Scholzovo vyhlásenie zásady zvrchovanej rovnosti štátov. Samotný Rau podľa Reuters čelí politickému tlaku na domácej pôde, pretože údajný vízový systém fungoval práve na jeho na ministerstve.



Rau apeloval na nemeckého kancelára, aby rešpektoval suverenitu Poľska a zdržal sa vyhlásení, ktoré poškodzujú vzájomné vzťahy ich krajín.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová minulý týždeň uviedla, že vláda zvažuje zavedenie stálych kontrol na hraniciach s Českom a Poľskom v reakcii na nápor nelegálnych migrantov. Podľa nej by dočasné kontroly mohli ľudí od nelegálnej migrácie odradiť. Nemecko už teraz zvýšilo počet policajtov na hraniciach s východnými susedmi.



Poľské opozičné strany na čele s liberálno-konzervatívnou Občianskou platformou (PO) obvinili vládu zo spoluúčasti na systéme, v ktorom migranti po zaplatení sprostredkovateľom dostávali víza zrýchleným procesom bez riadnej kontroly.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová taktiež vyzvala Varšavu, aby obvinenia týkajúce sa vydávania víz ozrejmila. Podľa eurokomisárky si až 350.000 migrantov zakúpilo víza s prístupom do Schengenského priestoru. Podľa Varšavy však ide iba o mediálnu kampaň na diskreditáciu vlády pred nadchádzajúcimi voľbami.



Podľa poľských médií je za korupčný škandál zodpovedný bývalý tajomník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk, ktorý na ministerstve dohliadal na vydávanie víz pre cudzincov z približne 20 krajín. Z funkcie rezignoval ešte 31. augusta.



Wawrzyk bol podľa médií v polovici septembra hospitalizovaný v jednej z varšavských nemocníc pre zlý psychický stav. Agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá napísala, že sa mal pokúsiť o samovraždu.



Podľa Reuters sa migrácia v Poľsku stala hlavnou témou volebnej kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 15. októbra.