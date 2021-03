Varšava odmieta, že ministrovi neumožnila vstup do LGBT-free zóny

Paríž/Varšava 9. marca (TASR) - Poľská vláda v utorok poprela tvrdenie, že francúzskeho ministra pre európske záležitosti Clémenta Beauna odrádzala od návštevy jednej z tzv. zón bez ideológie LGBT+, ktoré boli vyhlásené v mnohých obciach a mestách Poľska.



Ako informovala agentúra AFP, od roku 2019 sa k dohode o vyhlásení sa za "zónu bez LGBT" v Poľsku pridalo najmenej 100 samospráv. Aj keď sa zdá, že tento krok nesprevádzajú žiadne opatrenia či nariadenia diskriminujúce obyvateľov homosexuálnej orientácie, v Bruseli i v iných metropolách tento krok vyvolal obavy, že Poľsko smeruje k tzv. iliberalizmu.



Minister Beaune v rozhovore pre spravodajský časopis L’Obs uviedol, že poľské úrady ho nedávno informovali, že nie je v ich silách naplánovať mu návštevu v "LGBT-free" zóne. Beaune označil tento prístup poľských úradov za "veľmi poľutovaniahodný".



Beaunova hovorkyňa pre agentúru Reuters spresnila, že minister mal v úmysle navštíviť mesto Krašnik na východe Poľska, ktorého mestská rada je signatárom vyhlásenia o vytváraní zón bez "ideológie LGBT+". Tamojšie úrady však naznačili, že "vzhľadom na epidemickú situáciu" by táto cesta nebola pozitívne vnímaná.



Poľská vláda v utorok odmietla interpretáciu, že Beaunovi, blízkemu spojencovi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, odmietla prístup do mesta Krašnik.



"To samozrejme nie je pravda. Nikto v poľskej vláde nezakázal, ani znemožnil návštevu francúzskeho ministra v Krašniku," napísal vo svojom tvíte v utorok námestník poľského ministra zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sęk.



Práva komunity LGBT+ sa stali v posledných rokoch v Poľsku jedným z problémov vlády populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá vedie kampaň proti tomu, čo nazýva "LGBT ideológia". Pred poslednými prezidentskými voľbami sa PiS podľa AFP viackrát uchýlila k homofóbnej rétorike. Okrem toho PiS vedie s občianskou spoločnosťou v Poľsku aj spor, ktorý sa týka zasahovania do reprodukčných práv žien.



Francúzsko-poľské vzťahy sú roky pomerne chladné, prezident Macron totiž krátko po svojom zvolení do úradu - v roku 2017 - uviedol, že poľskí občania si "zaslúžia viac" ako vláda, ktorá sa dostáva do rozporu s demokratickými hodnotami EÚ.



Beaun, ktorý je považovaný za vychádzajúcu hviezdu francúzskej vlády, sa vlani v decembri verejne prihlásil k svojej homosexualite.



Pokiaľ ide o dvojdňovú návštevu v Poľsku, Beaune uviedol, že sa ju rozhodol nezrušiť napriek tomu, že nemôže splniť sľub, ktorý dal v súvislosti s návštevou "zón bez LGBT". Počas návštevy v Poľsku sa však stretol aspoň s aktivistami z komunity LGBT+ a obhajcami práv žien.