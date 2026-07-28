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Varšava odmietla Putinove tvrdenia o územných nárokoch na Ukrajinu
Putin v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina skôr či neskôr príde o svoje západné územia, ktoré boli v minulosti súčasťou Poľska, Uhorska a Rumunska a ktoré označil za dar od Stalina.
Autor TASR
Varšava 28. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina o údajných územných nárokoch Poľska voči Ukrajine. Označilo ich za dezinformáciu a súčasť informačnej vojny Moskvy s cieľom narušiť vzťahy medzi Ukrajinou a jej spojencami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva a portálu Polsat News.
Ministerstvo vo vyhlásení zdôraznilo, že Poľsko nikdy nevznášalo ani neplánuje vznášať územné nároky voči Ukrajine a naďalej plne uznáva a podporuje jej územnú celistvosť a suverenitu v medzinárodne uznaných hraniciach. Dodalo, že tvrdenia Moskvy o údajnej anexii západnej časti Ukrajiny predstavujú primitívny pokus o dezinformáciu a sú trvalou súčasťou ruskej informačnej vojny.
„Cieľ týchto krokov je jasný a spočíva v snahe znepriateliť európske národy a odviesť medzinárodnú pozornosť od brutálnej a nezákonnej vojenskej agresie Ruskej federácie,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyzvalo Moskvu, aby prestala vznášať územné nároky voči svojim susedom.
Putin v nedeľu počas stretnutia s príslušníkmi ruského vojenského námorníctva v Petrohrade vyhlásil, že Ukrajina skôr či neskôr príde o svoje západné územia, ktoré boli v minulosti súčasťou Poľska, Uhorska a Rumunska a ktoré označil za dar od Stalina. Tvrdil tiež, že jediným garantom územnej celistvosti Ukrajiny bolo Rusko.
Ministerstvo vo vyhlásení zdôraznilo, že Poľsko nikdy nevznášalo ani neplánuje vznášať územné nároky voči Ukrajine a naďalej plne uznáva a podporuje jej územnú celistvosť a suverenitu v medzinárodne uznaných hraniciach. Dodalo, že tvrdenia Moskvy o údajnej anexii západnej časti Ukrajiny predstavujú primitívny pokus o dezinformáciu a sú trvalou súčasťou ruskej informačnej vojny.
„Cieľ týchto krokov je jasný a spočíva v snahe znepriateliť európske národy a odviesť medzinárodnú pozornosť od brutálnej a nezákonnej vojenskej agresie Ruskej federácie,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyzvalo Moskvu, aby prestala vznášať územné nároky voči svojim susedom.
Putin v nedeľu počas stretnutia s príslušníkmi ruského vojenského námorníctva v Petrohrade vyhlásil, že Ukrajina skôr či neskôr príde o svoje západné územia, ktoré boli v minulosti súčasťou Poľska, Uhorska a Rumunska a ktoré označil za dar od Stalina. Tvrdil tiež, že jediným garantom územnej celistvosti Ukrajiny bolo Rusko.