Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Zahraničie

Varšava odmietla Putinove tvrdenia o územných nárokoch na Ukrajinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Putin v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina skôr či neskôr príde o svoje západné územia, ktoré boli v minulosti súčasťou Poľska, Uhorska a Rumunska a ktoré označil za dar od Stalina.

Autor TASR
Varšava 28. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina o údajných územných nárokoch Poľska voči Ukrajine. Označilo ich za dezinformáciu a súčasť informačnej vojny Moskvy s cieľom narušiť vzťahy medzi Ukrajinou a jej spojencami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva a portálu Polsat News.

Ministerstvo vo vyhlásení zdôraznilo, že Poľsko nikdy nevznášalo ani neplánuje vznášať územné nároky voči Ukrajine a naďalej plne uznáva a podporuje jej územnú celistvosť a suverenitu v medzinárodne uznaných hraniciach. Dodalo, že tvrdenia Moskvy o údajnej anexii západnej časti Ukrajiny predstavujú primitívny pokus o dezinformáciu a sú trvalou súčasťou ruskej informačnej vojny.

„Cieľ týchto krokov je jasný a spočíva v snahe znepriateliť európske národy a odviesť medzinárodnú pozornosť od brutálnej a nezákonnej vojenskej agresie Ruskej federácie,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyzvalo Moskvu, aby prestala vznášať územné nároky voči svojim susedom.

Putin v nedeľu počas stretnutia s príslušníkmi ruského vojenského námorníctva v Petrohrade vyhlásil, že Ukrajina skôr či neskôr príde o svoje západné územia, ktoré boli v minulosti súčasťou Poľska, Uhorska a Rumunska a ktoré označil za dar od Stalina. Tvrdil tiež, že jediným garantom územnej celistvosti Ukrajiny bolo Rusko.
.

Neprehliadnite

Blanár: Odkaz I. svetovej vojny pripomína, že mier prináša diplomacia

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m